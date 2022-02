Mladić kojeg Ukrajina slavi kao heroja: Raznio se zajedno sa mostom kako bi zaustavio napredovanje Rusa

Ukrajina slavi Vitalija Volodimiroviča Skakuna, inženjera posebnog bataljona ukrajinske vojske koji se dobrovoljno prijavio da minira most pred ruskim snagama kako bi usporio njihovo napredovanje

Nakon što je zaključio da nema vremena da se eksplozija obavi iz daljine, Skakun je javio da će to učiniti ručno, nakon čega se oprostio od kolega.



‘Nije stigao pobjeći’



'Da bi se zaustavilo napredovanje konvoja tenkova, odlučeno je da se raznese Genjičeski most. Za ovaj zadatak dobrovoljno se javio Vitalij Volodimirovič Skakun, inženjer posebnog bataljona. Most je miniran, ali on nije stigao pobjeći.



Kako navode vojnici Vitalij je nazvao i rekao da će raznijeti most. Odmah se začula eksplozija. Naš brat je umro. Njegovo junačko djelo značajno je usporilo napredovanje neprijatelja, što je omogućilo jedinici da se prerasporedi i organizira obranu', dodaje se.



Navedeno je da će se zapovjedništvo marinaca obratiti Vrhovnom zapovjedništvu za dodjelu državne nagrade Skakunu.