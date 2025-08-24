teške borbe kod pokrovska

Zapovjednik ukrajinske vojske: Oslobodili smo tri sela u Donecku

I.V./Hina

24.08.2025 u 22:51

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da su ruske snage zauzele novo naselje u ukrajinskoj Dnjipropetrovskoj oblasti, a ukrajinski glavni zapovjednik rekao je da su ukrajinske snage drugdje napredovale, oslobodivši tri sela u istočnoj Donjeckoj oblasti

Reuters nije mogao potvrditi ta izvješća iz neovisnih izvora.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da je zauzelo Filiju, selo u Dnjipropetrovskoj oblasti, jednoj od četiriju regija koje je Rusija ilegalno anektirala sedam mjeseci nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu. Ukrajina to nije potvrdila.

Moskva tvrdi da napreduje u toj oblasti. No ukrajinske snage vrše pritisak da oslobode sela u Doneckoj oblasti, fokusu ruskog napredovanja, i da spriječe daljnje rusko napredovanje u Dnjipropetrovskoj oblasti.

Ukrajinski glavni zapovjednik Oleksandr Sirski objavio je na Telegramu da su ukrajinske snage oslobodile sela Mihailivku, Zeleni Hai i Volodimirivku.

Zeleni Hai, čije je oslobođenje ukrajinska vojska objavila u subotu, nalazi se pored Dnjipropetrovske oblasti, a druga dva sela u blizini grada Pokrovska, fokusa višemjesečnih teških borbi.

Sirski je opisao da su uvjeti kod Pokrovska, jednog od ruskih vojnih prioriteta u tom području, "zaista teški". "Neprijatelj koncentrira svoje glavne napore u tom sektoru. Ali mi moramo držati liniju."

Ukrajinska vojno-obavještajna služba HUR objavila je da je izvela zajedničku operaciju s vojnom postrojbom kako bi oslobodili još jedno selo, Novomihailivku, južno od Pokrovska.

U Harkivskoj oblasti na sjeveroistoku zemlje, u ruskom topničkom napadu poginula je žena u gradu Kupjansku, a dvoje stanovnika je ozlijeđeno.

Kupjansk su ruske snage zauzele u prvim tjednima rata, a Ukrajinci su ga oslobodili kasnije te godine, ali je zadnjih mjeseci ponovno meta žestokih ruskih napada.

