Zapovjednik ukrajinske vojske: Oslobodili smo tri sela u Donecku

Reuters nije mogao potvrditi ta izvješća iz neovisnih izvora.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da je zauzelo Filiju, selo u Dnjipropetrovskoj oblasti, jednoj od četiriju regija koje je Rusija ilegalno anektirala sedam mjeseci nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu. Ukrajina to nije potvrdila.

Moskva tvrdi da napreduje u toj oblasti. No ukrajinske snage vrše pritisak da oslobode sela u Doneckoj oblasti, fokusu ruskog napredovanja, i da spriječe daljnje rusko napredovanje u Dnjipropetrovskoj oblasti.

Ukrajinski glavni zapovjednik Oleksandr Sirski objavio je na Telegramu da su ukrajinske snage oslobodile sela Mihailivku, Zeleni Hai i Volodimirivku.