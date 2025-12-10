Obersnel: 'Ja sam je donio na marš! To nije jugoslavenska, već zastava SUBNOR-a!'

Nakon što je policija podignula optužni prijedlog zbog petokrake na Antifašističkom maršu u Rijeci, oglasio se bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel
Primorsko-goranska policija potvrdila je u ponedjeljak da je protiv 42-godišnjaka podnijet optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira nošenjem i isticanjem simbola na prosvjedu "Ujedinjeni protiv fašizma" održanom 30. studenoga u Rijeci, a riječ je o zastavi sa zvijezdom petokrakom.
No, ako se pita bivšeg riječkog gradonačelnika i predsjednika Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke Vojka Obersnela, zastava uopće ne bi trebala biti sporna.
'Na samom početku želim ispraviti sve dosadašnje navode u brojnim medijima i na društvenim mrežama u kojima su pojedinci tvrdili da je na riječkom skupu protiv fašizma itko nosio jugoslavensku zastavu. Nitko nije nosio jugoslavensku zastavu. I nitko na riječkom skupu nije hodao s ikakvom željom za obnovom Jugoslavije. Zastava, zbog koje je policija nadležnom sudu podnijela optužni prijedlog protiv momka koji ju je nosio jer je tim nošenjem „remetio javni red i mir“, je - zastava SUBNOR-a. SUBNOR je Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata. Na toj zastavi navedene su i godine na koje se odnosi aktivnost tih boraca: 1941. - 1945. A to su borci koji su, između ostalog, izborili jednu od temeljnih polaznih osnova Hrvatskog ustava: Odluku ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i drugih okupiranih područja Hrvatskoj. Zvijezda na toj zastavi simbol je te borbe, ali i ne samo te, nego i borbe cijelog tada ujedinjenog svijeta u otporu koji je pružen fašizmu i nacizmu. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke kao i Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ, sljednici su SUBNOR-a. Mi smo ti koji, u ovo čudno i opasno suvremeno doba, čuvamo sjećanja i podsjećamo na povijesnu istinu o kojoj piše i Hrvatski ustav. Na našim se aktualnim zastavama, kao i na ovoj povijesnoj, također nalazi ta petokraka pod kojom su stvarani temelji suvremene Hrvatske', poručuje Obersnel u priopćenju javnosti.
Obersnel je poručio da je zastavu na skup donio on osobno, i to u dogovoru s organizatorima, koji znaju što ta zastava znači.
'Ta je zastava nošena u ime onih kojih više nema, boraca koji su bili na strani antifašizma prije 80 i 85 godina. Pa jedini koje ta zastava zaista može uznemiriti su oni koji ne znaju, ne razumiju ili ne poštuju narodnooslobodilačku borbu, odluke ZAVNOH-a, a time i Ustav RH. I samo jedno pojašnjenje, iz vlastite sam nesmotrenosti i u žurbi, donio povijesnu zastavu SUBNOR-a, a ne našu aktualnu, udruge UABA koja je sljednik SUBNOR-a. No, da je na skupu i bila aktualna zastava UABA-e, koja bi bila razlika u tumačenjima što su se kasnije pojavila? Jer i ta naša aktualna zastava ima - zvijezdu! Pod tom zvijezdom je u oslobađanju Rijeke od fašizma prije 80 godina poginulo preko 2.500 partizanskih boraca. Za razliku od nošenja zastave SUBNOR-a, čije obilježje direktno simbolizira rečenicu iz Ustava RH o temeljima na kojima je stvorena naša država ("u odlukama ZAVNOH-a"), povici ZDS i Nezavisna država hrvatska simboliziraju rečenicu iz Ustava RH o temeljima na kojima NIJE stvorena naša država ("nasuprot proglašenju NDH")', kaže Obersnel.
Stoga se Obersnel pita kako je moguće da je prijavu dobio netko tko je isticao simbole upisane u Ustav, dodavši da će UABA pružiti svu pravnu pomoć prekršajno prijavljenom mladiću.
'Svako izjednačavanje fašizma i antifašizma, počevši od povijesnog na razini simbola, do suvremenog na razini jednakog pristupa u kontekstu prekršajnih prijava - nove su male pobjede fašizma. Fašizam raste dok slušamo i čitamo pitanja koja relativiziraju njegovo postojanje poput: "gdje oni vide taj fašizam protiv kojeg marširaju?" A rastućem fašizmu, da ojača i zaživi, ne treba ništa drugo nego verbalna podrška u smislu izjednačavanja zla i dobra, njegovih simbola sa simbolima antifašizma. Fašizmu trebaju ljudi koji će tobože stajati po strani, jer ne poznaju ili ne razumiju povijest, ali će bez problema reći da ih uznemirava bilo koji simbol antifašizma. Fašizmu treba legitimitet koji mu daje jednako postupanje policije prema zagovornicima fašizma i zagovornicima antifašizma, kazao je Obersnel.
Pozvao je građane Rijeke da pomno prate kako će završiti prijave podignute u Rijeci - protiv muškarca sa zastavom s petokrakom i mladića koji su uzvikivali ZDS.
'Za kraj samo jedna ilustracija, kratka priča o zvijezdi, i to iz novijeg doba, ne iz '41. ili '45., nego iz 2003. godine. Mađarski političar Attila Vajnai je te 2003. u središtu Budimpešte na jednom političkom skupu na reveru nosio zvijezdu. Mađarski ga je sud zbog toga kaznio, ali Vajnai se žalio Europskom sudu za ljudska prava i presuda tog suda veže ruke svima onima koji pokušavaju izjednačiti antifašističku zvijezdu petokraku i fašističke kukaste križeve. Europski je sud za ljudska prava u tom slučaju zaključio da nošenje crvene zvijezde u javnosti nije propagiranje totalitarne ideologije već simbol zakonitog ljevičarskog pokreta. Sud je kazao da zvijezda još uvijek simbolizira međunarodni radnički pokret, borbu za pravednije društvo, kao i neke zakonske političke stranke aktivne u različitim državama članicama EU. Ne postoji presuda koja bi nešto slično ustvrdila za kukasti križ, ušato U, nezavisnu državu hrvatsku, ZDS, gađanje ljudi bakljama i petardama... na svu sreću još uvijek ne postoji!', zaključio je.