Obersnel: 'Ja sam je donio na marš! To nije jugoslavenska, već zastava SUBNOR-a!'

Nakon što je policija podignula optužni prijedlog zbog petokrake na Antifašističkom maršu u Rijeci, oglasio se bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel

Primorsko-goranska policija potvrdila je u ponedjeljak da je protiv 42-godišnjaka podnijet optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira nošenjem i isticanjem simbola na prosvjedu "Ujedinjeni protiv fašizma" održanom 30. studenoga u Rijeci, a riječ je o zastavi sa zvijezdom petokrakom. No, ako se pita bivšeg riječkog gradonačelnika i predsjednika Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke Vojka Obersnela, zastava uopće ne bi trebala biti sporna. 'Na samom početku želim ispraviti sve dosadašnje navode u brojnim medijima i na društvenim mrežama u kojima su pojedinci tvrdili da je na riječkom skupu protiv fašizma itko nosio jugoslavensku zastavu. Nitko nije nosio jugoslavensku zastavu. I nitko na riječkom skupu nije hodao s ikakvom željom za obnovom Jugoslavije. Zastava, zbog koje je policija nadležnom sudu podnijela optužni prijedlog protiv momka koji ju je nosio jer je tim nošenjem „remetio javni red i mir“, je - zastava SUBNOR-a. SUBNOR je Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata. Na toj zastavi navedene su i godine na koje se odnosi aktivnost tih boraca: 1941. - 1945. A to su borci koji su, između ostalog, izborili jednu od temeljnih polaznih osnova Hrvatskog ustava: Odluku ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i drugih okupiranih područja Hrvatskoj. Zvijezda na toj zastavi simbol je te borbe, ali i ne samo te, nego i borbe cijelog tada ujedinjenog svijeta u otporu koji je pružen fašizmu i nacizmu. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke kao i Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ, sljednici su SUBNOR-a. Mi smo ti koji, u ovo čudno i opasno suvremeno doba, čuvamo sjećanja i podsjećamo na povijesnu istinu o kojoj piše i Hrvatski ustav. Na našim se aktualnim zastavama, kao i na ovoj povijesnoj, također nalazi ta petokraka pod kojom su stvarani temelji suvremene Hrvatske', poručuje Obersnel u priopćenju javnosti.

Obersnel je poručio da je zastavu na skup donio on osobno, i to u dogovoru s organizatorima, koji znaju što ta zastava znači. 'Ta je zastava nošena u ime onih kojih više nema, boraca koji su bili na strani antifašizma prije 80 i 85 godina. Pa jedini koje ta zastava zaista može uznemiriti su oni koji ne znaju, ne razumiju ili ne poštuju narodnooslobodilačku borbu, odluke ZAVNOH-a, a time i Ustav RH. I samo jedno pojašnjenje, iz vlastite sam nesmotrenosti i u žurbi, donio povijesnu zastavu SUBNOR-a, a ne našu aktualnu, udruge UABA koja je sljednik SUBNOR-a. No, da je na skupu i bila aktualna zastava UABA-e, koja bi bila razlika u tumačenjima što su se kasnije pojavila? Jer i ta naša aktualna zastava ima - zvijezdu! Pod tom zvijezdom je u oslobađanju Rijeke od fašizma prije 80 godina poginulo preko 2.500 partizanskih boraca. Za razliku od nošenja zastave SUBNOR-a, čije obilježje direktno simbolizira rečenicu iz Ustava RH o temeljima na kojima je stvorena naša država ("u odlukama ZAVNOH-a"), povici ZDS i Nezavisna država hrvatska simboliziraju rečenicu iz Ustava RH o temeljima na kojima NIJE stvorena naša država ("nasuprot proglašenju NDH")', kaže Obersnel. Stoga se Obersnel pita kako je moguće da je prijavu dobio netko tko je isticao simbole upisane u Ustav, dodavši da će UABA pružiti svu pravnu pomoć prekršajno prijavljenom mladiću.