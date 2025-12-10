Predana peticija protiv molitelja na trgovima: U centru Zagreba ponovno ruže za ubijene žene

Aktivistica za prava žena Sanja Sarnavka ustvrdila je u srijedu da su molitve na gradskim trgovima svake prve subote u mjesecu "politički čin", a zahtjevi molitelja protivni Ustavu, pojašnjavajući zbog čega su institucijama predani potpisi za zabranu takvih okupljanja.

"Protestiramo zbog tri godine skupova koji se događaju pod egidom 'vjernici mole', a ustvari mislim da je to politički čin kojim se zahtijeva nešto što se protivi Ustavu i nizu međunarodnih konvencija kojih je Hrvatska potpisnica'', rekla je Sarnavka u izjavi novinarima nakon što je Hrvatskom saboru, Vladi i Ustavnom sudu predana peticija s više od 60 tisuća potpisa kojom se traži micanje molitelja s glavnih gradskih trgova. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, inicijatorice peticije na glavnom zagrebačkom trgu položile su crvene ruže, u spomen na žene žrtve femicida. ''Kada netko traži da žene budu pokorne i da se podrede autoritetu muškaraca, onda moramo podići glas jer smatramo da se takve poruke u 2025. godini, u javnom prostoru, na trgovima, ne smiju odobravati i dopuštati'', kazala je.

Broj potpisa pokazuje, istaknula je Sarnavka, da su ljudi nesretni, frustrirani i da žele drugačije društvo. Citiranjem evanđelja po Mateju htjela je, kaže, podsjetiti vjernike što je Isus Krst govorio svojim sljedbenicima. ''Kada moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome Ocu koji je u skrovitosti. Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti''. Incident s prošlotjedne javne molitve u Zagrebu kada je mlađi muškarac gazio ruže položene za žene žrtve nasilja, zbog čega ga je policija prekršajno prijavila nije jedini, napomenula je Arijana Lekić Fridrih.

