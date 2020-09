Mislite da se nakon velikog potresa nešto promijenilo? Seizmološkoj službi serveri crkavaju, budžet im je mizeran, a mjernih postaja koje koštaju manje od auta državnog službenika daleko premalo

Trebao je to biti revijalni razgovor o novoj karti potresnih područja objavljenoj na Facebooku, na stranici nastaloj nakon zagrebačkog potresa u ožujku. Izrada ove karte, kako nam objašnjava njezin autor, seizmolog, prof. dr. sc. Marijan Herak s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uslijedila je nakon velikog zagrebačkog potresa, iza kojeg su se očekivale značajne promjene nabolje za ovu struku. No to se nažalost nije dogodilo. Serveri su im stari, a novca za nove mjerne postaje, koje koštaju manje od prosječnog službenog auta državnog službenika - nema

'To znači da se karta za, recimo, povratno razdoblje od 475 godina odnosi na akceleracije površine tla za kakve se statistički može očekivati da će se premašiti tijekom potresa u prosjeku jednom u svakih 475 godina. Kada kažem u prosjeku, to znači u vrlo dugačkom nizu godina. To ne znači da će se to događati svakih 475 godina, jer u potresima nema periodičnosti.

No, oni kojima je karta namijenjena, a to su projektanti i urbanisti, s nje će iščitati izuzetno važne podatke. Hoćete li i kako graditi kuću, zgradu, hidroelektranu, bolnicu ili tvornicu ovdje ili ondje, moglo bi vam biti jasnije nakon što detaljno pogledate kartu.

'Server ne radi, a mi nemamo novca za novi. Program koji je napisan za karte za dva povratna razdoblja treba ažurirati na tri, a i neke baze podataka koje je taj program koristio više nisu dostupne, pa i to treba platiti. Mi trenutno nemamo niti kunu za to. Svako toliko uspijemo server ponovno podignuti, pa onda radi jedan dan, pa onda opet prestane. Ta aplikacija treba građevinarima, urbanim planerima, arhitektima... pa i građanstvu, mi nismo korisnici, mi smo svoje napravili, a čak i više - držali smo taj server u pogonu osam godina. A dogodilo se baš da se nakon potresa pokvario', kaže Herak.

Znači karte služe da na njima točno možete ustvrditi situaciju za mikrolokaciju na kojoj mislite graditi. Tako bi to bilo u idealnoj državi, no ne i kod nas. Naime, ovo pitanje otvorilo je Pandorinu kutiju problema.

'Građevinarima je to osnovna podloga. Oni moraju procijeniti silu kojom će potres djelovati na njihovu konstrukciju. Pošto su na kartama dana ubrzanja površine tla, a ubrzanje je povezano sa silom, ako građevinari znaju masu svog objekta, onda će im akceleracija reći kakve će sile tijekom potresa na taj objekt djelovati. To je pojednostavljeno. Bez takve karte, proračun je nemoguće provesti', dodaje Herak.

'U Hrvatskoj je seizmologija organizirana tako da postoji državna Seizmološka služba pri PMF-u, a na istom fakultetu postoji i Geofizički odsjek pri kojem Služba djeluje i Geofizički zavod, na kojem sam ja. Mi smo zaduženi za, uvjetno rečeno, znanost i nastavu, no to ne znači da kolege iz Seizmološke službe ne sudjeluju u nastavi ili u znanstvenom radu', objašnjava Herak kako sustav funkcionira.

Naime, sve to ide iz proračuna Seizmološke službe, a taj godišnji proračun je oko 645.000 kuna. U to moraju ugurati sve, od kupnje instrumenata, njihovog postavljanja, popravka i održavanja, satelitskog prijenosa podataka, putovanja i terenskog rada do nabave računala i servera, komunalija…. Ipak morate obići svaku postaju, od one na Lastovu do one na Kalniku.

Hrvatska tako ima 17 stalnih i 17 privremenih postaja unutar raznih znanstvenih i privrednih projekata. To nije jako loša situacija, dodaje, samo je pitanje što će biti s privremenim postajama jer su ti projekti gotovo svi istekli i one sada samo rade dok se ne pokvare.

To i košta, tako da je budžet slovenske seizmološke službe nekoliko puta veći od hrvatskog.

'To je vjerojatno unikat u svijetu, da se u metropoli dogodi takav potres kakav se nama dogodio, a da zapravo seizmolozi dobiju jednako sredstava kao i prije. Nismo dobili apsolutno nikakvu dodatnu podršku. U Zagrebu bismo ovog trena trebali imati najmanje 20 akcelerografa, trebali bismo oko grada imati mrežu od desetak postaja. To nije velik novac i zato se čudim tome', kaže Herak.

Jako ih muči i manjak seizmologa, a na dopise i traženja otvaranja novih radnih mjesta dobili su negativne odgovore.

'Strašno je povećan opseg posla nakon zagrebačkoga potresa. Nekako nemamo osjećaj da su seizmolozi i naš rad dovoljno valorizirani', dodaje.

U izradi Zakona o obnovi Zagreba - nisu ih pitali za savjet

Otkriva nam i da niti jedan seizmolog nije bio pitan za savjet, niti je sudjelovao u izradi Zakona o obnovi Zagreba i okolice. Na pitanje jesu li pri izradi zakona u obzir uzeli kartu potresnog hazarda, odgovara:

'To ne znam. Mi smo od 2012. (kada je objavljena važeća karta potresne opasnosti) zaista puno naučili o hrvatskoj seizmičnosti. Već godinu i pol postoji projekt za izradu nove karte i jednostavno se ne događa ništa. Karta bi se trebala ažurirati svakih pet do 10 godina. To upravo istječe. Mi bismo to morali napraviti i bit ćemo natjerani da to radimo, jer se puno toga promijenilo uključujući i europsku legislativu. Ovaj put smo htjeli izbjeći ono što se dogodilo pri izradi prve karte, a to su strašno kratki rokovi kada smo kartu morali napraviti 'u roku odmah'. Mi bismo to sada htjeli raditi na miru dvije, tri godine kao što svi drugi rade. Prijedlog projekta smo napisali i predali, ali se za sada ne događa ništa.

To je vrlo kompleksan i odgovoran multidisplinarni projekt. Te karte, ti brojevi koji na kraju budu objavljeni, po njima će se graditi zgrade! To nije šala, to su imovina i životi', jasan je Herak.

'Moramo pratiti svjetske trendove. Seizmografi svake godine poskupljuju i postaju sve bolji i bolji, a naš budžet to ne slijedi. Kada se dogodi potres, čovjek misli da će se konačno razumjeti da mi nismo ovdje samo da obavještavamo javnost gdje se dogodio potres, nego da radimo državi koristan posao. Nije jednako učinkovito za javne potrebe potrošiti 200 tisuća ili pola milijuna kuna na seizmologiju ili na auto. Velika će biti šteta ako se nakon ovog potresa ništa ne napravi da se poboljša naše znanje o potresnoj opasnosti', zaključuje.