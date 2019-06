Ministarstvo: Grad Zagreb ni za jedan od mostova nije dostavio Plan održavanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u četvrtak navečer je, vezano za Savski most u Zagrebu, priopćilo da su još prošle godine uputili poziv gradovima za dostavu podataka o planu održavanja cestovnih građevina na njihovom području, te da je Grad Zagreb poslao izvještaj o stanju i potrebnim zahvatima sanacije za nekoliko mostova, među kojima nije Savski, međutim, ni za jedan od mostova nije dostavljen Plan i program održavanja cestovnih građevina.

U priopćenju se ističe kako su do 17. rujna 2018., kada je bio propisan rok za dostavu podataka, samo dva od 25 gradova poslala tražene podatke na predviđenom obrascu s planovima održavanja, a nitko nije ispoštovao rok za dostavu kompletnog izvješća.

Tako samo Rijeka (13 mostova) i Vinkovci (dva mosta) imaju priručne planove održavanja. Devet gradova je poslalo odgovore koji nisu bili u zadanom obrascu, odnosno nemaju planove održavanja s određenim rokovima sanacije kritičnih građevina, kao ni s predviđenim sredstvima. Čak 14 gradova ni nakon mjesec dana od zadanog roka nije dostavilo ništa, navode iz Ministarstva.

Grad Zagreb je poslao izvještaj o stanju i potrebnim zahvatima sanacije za nekoliko mostova (Jadranski most, Domovinski most, Most mladosti, Most slobodne i Podsusedski most) ali ne i za druge mostove uključujući i Savski most. Međutim niti za jedan od mostova nije dostavljen Plan i program održavanja cestovnih građevina.