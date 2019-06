Obnovili ga prije dvije godine, a već se raspada: Urušio se dio mosta u Zagrebu

Na pješačko-biciklističkom Savskom mostu, koji je ušminkan prije dvije godine, u četvrtak je otpao veliki komad asfalta i nastala je ogromna rupa

'Sanacija pješačkog mosta obuhvatila je stavljanje novog sloja asfalta na samu kolnu površinu te postavljanje s lijeve i desne strane pješačkog nogostupa klupa za odmor i posuda s cvijećem.

Po sredini mosta je biciklistička staza, a s lijeve i desne strane pješački hodnik', može se još uvijek pronaći na stranicama Zagreba.

Nakon što je osvijetlio Željeznički most (tzv. Hendrixov) Bandić je najavio i osvjetljavanje Savskog mosta za 3,5 milijuna kuna. Raspisan je natječaj, ali se još nije došlo do realizacije. Sada se čini da bi bilo logično da se most prvo temeljito obnovi pa da onda tek zasvijetli.