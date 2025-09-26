Miro Kovač: Dronovi koji su pali u Poljskoj su jeftine igračke, nemojmo histerizirati

Dronovi su nadlijetali čak pet zračnih luka, a u dvije su zbog njih piste bile zatvorene na nekoliko sati. Načelnik nacionalne policije Thorkild Fogde naglasio je da slučaj shvaćaju krajnje ozbiljno: “Jasno je da se ovo ne može ponavljati. Ovo se mora zaustaviti. Stoga ulažemo veliki trud u suradnji sa svim službama."

Danska premijerka Mette Frederiksen iznijela je uvjerenje da iza cijele operacije stoji Rusija. Vojni vrh procijenio je kako nije sigurno rušiti dronove pa se istraga i dalje vodi.

Ministar obrane Troels Lund Poulsen dodao je: “Još ne možemo sa sigurnošću znati tko stoji iza toga. Ali budući da se radi o sustavnoj operaciji koja se na više lokacija odvijala gotovo istovremeno, sve ukazuje na to da je riječ o profesionalnom akteru. Ovo bih definirao kao hibridni napad različitim vrstama dronova.”

Miro Kovač: Treba ostati pribran

Bivši šef hrvatske diplomacije Miro Kovač osvrnuo se na događaje u Danskoj, naglašavajući da su izazvali zabrinutost u Europi, ali da je važno ostati pribran i ne donositi ishitrene zaključke, prenosi Danas.hr.

Na novinarsko pitanje smatra li da se radi o slučajnosti, odgovorio je: „Meni se čini da su prolaznici koji su davali izjave novinarima razumniji i hladnokrvniji od ljudi u politici.“ Upozorio je na opasnost brzopletih ocjena: „Kako gospodin Pistorius može tvrditi da je to strategija Vladimira Putina? To još nije konkretno utvrđeno.“

Prema Kovačevu mišljenju, prvo treba razjasniti činjenice: „Prvo treba utvrditi što je sa tim dronovima i odakle dolaze. Danci očito ne znaju, a Nijemci špekuliraju. Njemačka se boji da bi pad dronova mogao biti vrlo opasan. Ajmo biti hladne glave, ne treba histerizirati. Treba biti borbeno spreman i jasno poslati poruku Rusiji: ako su to vaši dronovi, nemojte to više raditi.“

Istodobno upozorava na rizik od slučajnih incidenata u zračnom prostoru: „Ako ruski avion leti iz Moskve u Kaliningrad, to je moguće, ali ako se samo malo zezne, ulazi u zračni prostor Finske ili Švedske.“

Na pitanje o mogućem rušenju dronova rekao je: „Rješenje je da se jasno kaže ruskoj strani, ali isto tako da se točno zna o čemu se radi.“

'U Poljskoj su pale igračke'

Kovač se osvrnuo i na incident u Poljskoj: „Ono što je bilo u Poljskoj, tih oko 19-20 dronova, bili su jeftine igračke. Naravno da je to prijetnja i kršenje suvereniteta Poljske, ali nemojmo histerizirati i odmah pokretati rat. Ratovi se događaju vrlo često manipulacijama“, objasnio je Kovač

Govoreći o NATO granicama i mogućnosti vojne reakcije, istaknuo je: „Ovo što je do sad bilo ne opravdava upotrebu sile. Budimo hladne glave i razumni.“

Političarima je uputio kritiku: „Ovi prolaznici mi se čine razumniji od nekih ljudi u politici. Ako bi se htjeli tući, lako je tući se iz kafića, ali za pravo bojište trebate ozbiljnu pripremu. Poljaci su prvi susjedi i jasno su postavili granice.“