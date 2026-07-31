NOVČANA POTPORA

Ministarstvo demografije daje dodatnu pomoć za četveročlanu obitelj: Sufinanciraju vozila

I.K./Hina

31.07.2026 u 01:27

Ivan Šipić, ministar demografije
Ivan Šipić, ministar demografije Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
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Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom „Hrvatska za djecu“, pokreće pilot- program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa sedam i više sjedala za obitelji s četvero ili više djece.

"Roditeljstvo se ne podržava samo riječima nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba - za odlazak u vrtić, školu, liječniku i lakšu organizaciju života", kazao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Riječ je o ulaganju u obitelj i stvaranju uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši.

Za provedbu programa osigurano je do 2,2 milijuna eura, a objava javnog poziva s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva planirana je tijekom rujna kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva, stoji u priopćenju Ministarstva demografije.

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Kako s izvijestili, potpora pokriva 50 posto vrijednosti novog ili rabljenog vozila s uključenim PDV-om, a najviši iznos koji obitelj može ostvariti iznosi 15.000 eura.

Mjera je namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke ili posvojene djece.

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