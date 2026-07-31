Ministarstvo demografije daje dodatnu pomoć za četveročlanu obitelj: Sufinanciraju vozila

"Roditeljstvo se ne podržava samo riječima nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba - za odlazak u vrtić, školu, liječniku i lakšu organizaciju života", kazao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Riječ je o ulaganju u obitelj i stvaranju uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši.

Za provedbu programa osigurano je do 2,2 milijuna eura, a objava javnog poziva s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva planirana je tijekom rujna kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva, stoji u priopćenju Ministarstva demografije.