Ministar Šipić na krštenju šestog djeteta u obitelji Majić: 'Svjedočanstvo velike ljubavi'

"Svako je dijete dar, a šesto dijete u jednoj obitelji svjedočanstvo je velike ljubavi, hrabrosti i povjerenja u sutra. U vremenu izazova, ovakvi trenuci podsjećaju na ono najvažnije – na obitelj kao izvor sigurnosti, vrijednosti i nade“, poručio je ministar koji je nazočio krštenju djeteta u obitelji Majić u župi Svetog Ante – Ugljane.

U priopćenju Ministarstva navodi se da je ministar u susretu s roditeljima zahvalio na njihovoj predanosti te istaknuo da Ministarstvo demografije i useljeništva nastavlja graditi politike i provoditi mjere usmjerene na potporu roditeljima, pružanje veće sigurnosti, stabilnosti i podrške u odgoju djece, kao i osiguravanje sigurne i perspektivne budućnosti mladim obiteljima.

Ministarstvo demografije i useljeništva i dalje će aktivno raditi na stvaranju društvenog okruženja koje prepoznaje i vrednuje važnost obitelji, jer ulaganje u djecu znači ulaganje u budućnost Hrvatske, stoji u priopćenju.