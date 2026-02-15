'poruka nade'

Ministar Šipić na krštenju šestog djeteta u obitelji Majić: 'Svjedočanstvo velike ljubavi'

I.H./Hina

15.02.2026 u 18:41

Ministar Šipić na krštenju šestog djeteta u obitelji Majić
Ministar Šipić na krštenju šestog djeteta u obitelji Majić Izvor: Ostale fotografije / Autor: Ministarstvo demografije i useljeništva
Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić prisustvovao u nedjelju svečanosti krštenja šestog djeteta u obitelji Majić, istaknuvši tom prigodom da je to snažna poruka nade i povjerenja u budućnost te naglasivši da Ministarstvo nastavlja s mjerama usmjerenima na potporu roditeljima,

"Svako je dijete dar, a šesto dijete u jednoj obitelji svjedočanstvo je velike ljubavi, hrabrosti i povjerenja u sutra. U vremenu izazova, ovakvi trenuci podsjećaju na ono najvažnije – na obitelj kao izvor sigurnosti, vrijednosti i nade“, poručio je ministar koji je nazočio krštenju djeteta u obitelji Majić u župi Svetog Ante – Ugljane.

U priopćenju Ministarstva navodi se da je ministar u susretu s roditeljima zahvalio na njihovoj predanosti te istaknuo da Ministarstvo demografije i useljeništva nastavlja graditi politike i provoditi mjere usmjerene na potporu roditeljima, pružanje veće sigurnosti, stabilnosti i podrške u odgoju djece, kao i osiguravanje sigurne i perspektivne budućnosti mladim obiteljima.

Ministarstvo demografije i useljeništva i dalje će aktivno raditi na stvaranju društvenog okruženja koje prepoznaje i vrednuje važnost obitelji, jer ulaganje u djecu znači ulaganje u budućnost Hrvatske, stoji u priopćenju.

