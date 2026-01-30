U Zagrebu donesena deklaracija o strateškom pitanju na inicijativu Hrvatske

"Europa koja se smanjuje i nije u stanju održati svoju demografsku snagu neizbježno će postati slabija Europa, manje sposobna štititi svoje građane, svoje gospodarstvo i svoje vrijednosti u sve konkurentnijem i nestabilnijem svijetu”, stoji u deklaraciji donesenoj na skupu u Zagrebu.

Čelnici čije stranke pripadaju EPP-u, najvećoj europskoj političkoj grupaciji, u petak i subotu sastaju se u Zagrebu na neformalnom skupu. U Zagreb su, između ostalih, stigli predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, njemački kancelar Friedrich Merz i poljski premijer Donald Tusk.

U deklaraciji se upozorava da bi nastavkom sadašnjih trendova EU do 2070. činila tek oko četiri posto svjetskog stanovništva, a početkom 20. stoljeća obuhvaćala je gotovo četvrtinu.