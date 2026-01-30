U Zagrebu donesena deklaracija o strateškom pitanju na inicijativu Hrvatske

Europska pučka stranka (EPP) je u petak u Zagrebu donijela deklaraciju u kojoj stoji da demografija nije rubno, već 'središnje strateško pitanje' za Europu, predlažući mjere kako bi se preokrenuo negativan trend broja stanovnika
"Europa koja se smanjuje i nije u stanju održati svoju demografsku snagu neizbježno će postati slabija Europa, manje sposobna štititi svoje građane, svoje gospodarstvo i svoje vrijednosti u sve konkurentnijem i nestabilnijem svijetu”, stoji u deklaraciji donesenoj na skupu u Zagrebu.
Čelnici čije stranke pripadaju EPP-u, najvećoj europskoj političkoj grupaciji, u petak i subotu sastaju se u Zagrebu na neformalnom skupu. U Zagreb su, između ostalih, stigli predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, njemački kancelar Friedrich Merz i poljski premijer Donald Tusk.
U deklaraciji se upozorava da bi nastavkom sadašnjih trendova EU do 2070. činila tek oko četiri posto svjetskog stanovništva, a početkom 20. stoljeća obuhvaćala je gotovo četvrtinu.
Starenje, depopulacija...
EU je suočen sa starenjem stanovništva, depopulacijom i niskim stopama nataliteta. U svim državama članicama stope fertiliteta pale su znatno ispod razine jednostavne reprodukcije od 2,1 djeteta po ženi, s prosjekom oko 1,38. Time se stvara sve veći pritisak na mirovinske sustave, tržište rada i zdravstvene sustave diljem Europe, a kontinent se sve više oslanja na radnike trećih zemalja kako bi "u kratkom roku ublažile pad radno sposobnog stanovništva”.
"Demografija stoga nije rubno pitanje, nego središnje strateško pitanje koje zahtijeva koordiniran odgovor Europske unije”, ističu pučani.
Predlažu da EU mora "istodobno ulagati u mlađe naraštaje i u izgradnju istinskog društva dugovječnosti – ne jednostavnim produljenjem radnog vijeka, nego omogućavanjem zdravijeg, obrazovanijeg i produktivnijeg života u svim životnim dobima”.
Nisu bitni samo financijski poticaji
Stoga su, osim financijskih poticaja, ključni elementi poput dostupnosti priuštive skrbi za djecu, odgovarajuće stanovanje, cjelodnevno školovanje, stvarna ravnoteža između poslovnog i privatnog života te društvena klima koja vrednuje roditeljstvo.
U deklaraciji stoji da je demografija prepoznata kao strateški izazov na "inicijativu Hrvatske”, nakon čega je od 2019. postala i dio posebnog portfelja Europske komisije koji vodi povjerenica Dubravka Šuica.
"Stoga EPP potvrđuje da demografska obnova mora biti strateški imperativ Europske unije, ravnopravan konkurentnosti, sigurnosti te energetskoj i tehnološkoj suverenosti”, nastavlja se, pa poziva na uspostavu "istinske europske demografske strategije”, piše u deklaraciji.