Ministar oduševljen Imotskom krajinom: 'Primjer kako se može potaknuti ostanak mladih obitelji'

'Grad Imotski, kao i općine Zmijavci i Proložac primjer su kako se lokalnim mjerama može potaknuti ostanak mladih obitelji i poboljšati kvaliteta života. Svi zajedno stvaraju Imotsku krajinu kao prostor u kojem vrijedi živjeti, raditi i odgajati djecu', istaknuo je Šipić.

jeste li ga vidjeli

Ministar je posjetio Imotsku krajinu kako bi se upoznao s mjerama koje tamošnje lokalne jedinice provode u području demografije i obiteljske politike.

Grad Imotski prednjači po iznosima potpora za novorođenčad, ističu iz Ministarstva. Tako za prvo dijete roditelji dobivaju dvije i pol tisuća eura potpore, pet tisuća eura za drugo te deset tisuća eura za treće i svako sljedeće dijete.

Općina Zmijavci isplaćuje potpore od 400 do 2700 eura za novorođenu djecu, dok mlade obitelji mogu dobiti tri tisuće eura pomoći za rješavanje stambenog pitanja. Općina Proložac za svako novorođeno dijete daje 670 eura.



Uz to, sufinanciraju se prehrana i prijevoz učenika, produženi boravak u školama te studentske stipendije.



'Općina Zmijavci dodatno je povukla više od 92 tisuće eura bespovratnih sredstava za opremanje vrtića i uređenje dječjeg igrališta, a općina Proložac kroz razne je projekte uložila više od 56 tisuća eura u programe podrške mladima i roditeljima', kazali su iz Ministarstva demografije.