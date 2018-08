Ministar Marić usporedio Oluju sa srebrom u nogometu iz Rusije

Uoči proslave 23. obljetnice akcije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, ministar državne imovine Goran Marić, je na Facebooku dva događaja označio kao događaje u kojima je upoznavao novu, drugu, drukčiju Hrvatsku, onu koja je otvorila srce, dušu

Uspoređujući ova dva događaja Marić je pronašao savršenu sličnost snage, odlučnosti, veličine, jedinstvenosti, poruka, profesionalizma, zajedništva, dubokog i zrelog domoljublja, čistoće volje, uspjeha, zahvalnosti …



''To su događaji koju su upotpunili moje iskustvo i moje poznavanje Hrvatske! Događaji kad je Hrvatska postajala i postala velika! To čine samo veliki događaji! Događaji koji daju značenje i značaj. Koji pokazuju i određuju mjeru našeg duha, naše misije, svijesti i samosvijesti ... Događaji koji daju pravo i temelj optimizma, ponosa , nade ... Događaji koji se nude postavljaju i ostaju u samoj povijesti ali i ona sama ...Koji jesu, mogu i moraju predstavljati lice i narav prave Hrvatske. One koja nadahnjuje ljude i zahvaljuje Gospodinu s kojim putujemo našu čitavu povijest', napisao je Marić.