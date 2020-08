Ministar Malenica najavio elektronski nadzor nad dijelom osuđenika: Mjesta u zatvorima ima...

Pravi godišnji odmor za Vladu je tek počeo, no posao koji im predstoji ne ostavlja previše vremena za opuštanje. Velik teret snosit će novo megaministarstvo pravosuđa i uprave jer su upravo ta dva segmenta apostrofirana kao ona koja vape za neodgodivim reformama

Oporba za promjene

Tome bi se na kraj trebalo stati izmijenama Zakona o parničnom postupku koji će točno propisati rokove u kojim se slučajevi trebaju riješiti. Mijenjati bi trebalo, smatra oporba, još mnogo toga.

"To znači da bismo prvi puta zapravo trebali pitati i same suce kako oni vide probleme u svom sektoru, ali suce na svim razinama, ne one najviše pozicionirane koji su najčešće eto po svom profilu upravo oni koje ne bi trebalo pitati ništa", smatra Dalija Orešković.

"Da se konačno izbor sudaca i njihovo napredovanje ne događa u sprezi s politikom i utjecajem politike nego po objektivnim kriterijima", navodi Božo Petrov.

Transparentnost je ključ. "Već samim uvidom u proces da vidimo gdje su te odluke i presude u konačnici mi bi postigli puno toga. Da li nešto stoji u nečijoj ladici?", navodi Vesna Vučemilović.

"Građani nisu jednaki pred zakonom. Jedan od razloga je da nam sustav ujednačavanja sudskih odluka ne funkcionira. Dakle vi za istu stvar ili vrlo sličnu stvar ćete dobiti na jednom sudu primjerice u Osijeku jednu odluku, na drugom sudu u Rijeci drugačiju odluku", mišljenja je Sandra Benčić.

Mjesta u zatvorima - ima

Od najavljenih promjena tu je još izmjena Zakona o izvršavanju kazne. I tu će se rokovi skratiti. Ministar Malenica navodi da mjesta u zatvorima - ima.

"Mogu najaviti i elektronski nadzor nad dijelom osuđenika tako da je i to nešto što u sljedećih godinu dana će se implementirati", dodaje Malenica.

Reforma javne uprave krenut će funkcionalnim spajanjem jedinica lokalne samouprave i smanjenjem brojka lokalnih dužnosnika. Već se na idućim izborima neće birati zamjenici župana, gradonačelnika i načelnika.

"Time bi zapravo smanjili broj lokalnih dužnosnika za 634", objašnjava Malenica.

No bez većih rezova i smanjenja broja jedinica lokalne samouprave, smatra oporba, neće se učiniti ništa.

"Država je preskupa. Broj naših službenika i cijeli taj aparat je preglomazan i naši poduzetnici vape za rasterećenjem", dodaje Vesna vučemilović.

"Moglo bi i efikasnije"

A oni što rade, kažu, mogli bi to i malo efikasnije. "Želimo da se donese zakon o državnim i javnim službenicima kao što je obećano niz puta u zadnjih 15 godina. Zadnji put ga je obećao Andrej Plenković 2019. godine", istaknuo je Božo Petrov.

"Mi smo vidjeli u slućaju koordinacije većeg broja ministarstava u slučaju Vjetroelektrane da oni mogu funkcionirati itekako efikasno kada se radi o njihovim osobnim interesima. I jednostavno je što treba da to kako funkcioniraju neki kada se radi o njihovim osobnim interesima funkcioniraju i kad se radi o općim interesima", navodi Arsen Bauk.

Iz platforme Možemo kažu kako državi treba zabraniti da traži bilo kakav dokument koji sama izdaje te smanjiti birokraciju.

"Ako imate dijete s posebnim potrebama koje ima kroničnu bolest, dakle bolest koje nikada neće nestati ili recimo neki teški invaliditet vi zapravo morate ići na procjene svake godine. Dakle ta djeca i ti roditelji se maltretiraju svake godine a svi u sustavu znaju da se to stanje ne može promijeniti", smatra Sandra Benčić.

Reforme građani, ali i Europska komisija očekuju već na jesen.