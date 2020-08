Ministar branitelja sutra na mjestu zločina: Šutnja i zataškavanje bacili su veliku mrlju na specijalce i pravosuđe. Što se dogodilo u Gruborima?

Premda se ondje očekuje i predsjednik Republike Zoran Milanović, sve oči u Gruborima bit će usmjerene prema potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, generalu i višekratno ranjavanom i odlikovanom sudioniku Domovinskog rata. Točno četvrt stoljeća nakon počinjenog ratnog zločina i svirepog višestrukog ubojstva šest starijih civila srpske nacionalnosti - tri tjedna nakon Oluje i neposredno uoči prolaska Vlaka slobode - dolazak ovako visoke delegacije trebao bi simbolizirati žaljenje svih žrtava, ali i političku volju za procesuiranje svih zločina

Za ovaj konkretan u zaseoku Grubori , selo Plavno, okolica Knina, usprkos višekratnim uhićenjima, optužnicama i suđenjima do danas nitko nije kažnjen. Najvjerojatnije zato što sve indicije upućuju na to da je počinitelje trebalo tražiti u redovima tadašnje Specijalne policije , a današnjeg ATJ-a Lučko, kao vjerojatno najelitnije hrvatske postrojbe, pa je među sedamdesetak ispitanih svjedoka mahom vladao zavjet šutnje.

Beneta je u jednom trenutku najavio je da će progovoriti o detaljima zločina i prokazati krivce, no pronađen je uoči početka sudskog procesa 2011. obješen u šumi između Knina i Gračaca. Okolnosti njegove smrti u javnosti su se često propitivale, pa je čak obavljena i ekshumacija, no bez konkretnih rezultata.

Prvooptuženog Franu Drlju teretilo se za neposredno počinjenje zločina nad šestero civila te za nesprječavanje podređenih u činjenju zločina, ubijanju civila i paljenju njihovih domova, dok se drugooptuženog Božu Krajinu teretilo isključivo temeljem zapovjedne odgovornosti. Ovaj postupak dovršen je oslobađajućom presudom zbog nedostatka dokaza , potom Vrhovni sud ukida presudu i vraća predmet na ponovljeno suđenje, no pred izmijenjenim sudskim vijećem rezultat ostaje isti. Sudac Ivan Turudić obrazložio je da nije dokazana odgovornost Frane Drlje i Bože Krajine, ali da je utvrđeno da je zločin počinjen u zoni odgovornosti njihove jedinice te da nije adekvatno procesuiran. 'Nesporna je činjenica da je u Gruborima počinjen grozomoran ratni zločin, da su na bestijalan način ubijeni ljudi koji se nisu mogli braniti, koji nisu imali veze s ratom ili vojnoredarstvenom akcijom Oluja', rekao je Turudić i dodatno spomenuo 'naknadno sramotno falsificirano izvješće o navodno pronađenom oružju pored žrtava', dok svi drugi dokazi jasno ukazuju da se radilo o nenaoružanim civilima. 'To je služilo samo zataškavanju zločina', rekao je sudac Turudić. Vrhovni sud je njegovu presudu kasnije potvrdio, pa je zločin do danas ostao nekažnjen.

To je bilo vidljivo i u prvom suđenju koje je na Županijskom sudu u Zagrebu vodio sudac Zdravko Majerović : tijekom dokaznog postupka ispitano je preko 70 svjedoka, od kojih su neki bili su na visokim vojnim i policijskim pozicijama, a provedene su i dvije rekonstrukcije događaja na terenu u Gruborima. No svjedoci su mijenjali iskaze dane tijekom istražnog postupka, a većina bivših suboraca optuženog dvojca ništa nije ni vidjela ni čula: nisu znali tko je zapovijedao akcijom, tko su im bili neposredni nadređeni na terenu, tko je odredio smjer kretanja, niti su imali odgovor na niz zdravorazumskih pitanja osim toga da je padala kiša i da je teren bio težak.

Posebno poglavlje u priči oko zločina u Gruborima odnosi se na tvrdnje o zataškavanju u friziranju izvješća s terena. Antiteroristička jedinica Lučko MUP-a RH neposredno prije početka akcije od 25. kolovoza 1995. bila je podijeljena u četiri grupe, dok je zapovjednik akcije Josip Ćelić - kasniji zamjenik glavnog ravnatelja policije - posvjedočio da su na terenu kao zapovjednici spomenutih grupa postavljeni Branko Balunović, Stjepan Žinić te optuženi Frano Drlje i Božo Krajina. Svi spomenuti zapovjednici grupa, prema Ćeliću, imali su potpunu zapovjednu odgovornost unutar svojih postrojbi, što znači da su se njihove zapovijedi trebale bespogovorno izvršavati. Kako je svjedočio zapovjednik Ćelić, on se ubrzo nakon početka akcije vratio na početne položaje, i to s jednim pronađenim civilom, te je od tada izgubio kontakt s ostalim zapovjednicima grupa. S operativnim zapovjednikom akcije Zdravkom Janićem odlazi prema završnoj crti akcije te ga gore spomenuti zapovjednici grupa izvještavaju kako nisu naišli na probleme tijekom akcije, o čemu on u prvom izvještaju, na dan akcije, informira stožer Specijalne policije u Gračacu.

Ćelić je pred Županijskim sudom u Zagrebu potvrdio da je nakon slanja prvog izvještaja pozvan u Gračac, u kojem mu je zamjenik zapovjednika Željko Sačić rekao da je u Gruborima bilo 'oružanog sukoba' i da treba napisati novi izvještaj, a koji mu je, po njegovoj tvrdnji, Sačić osobno izdiktirao. Zapovjednik jedne od grupa na terenu Branko Balunović, i u Haagu i u Zagrebu, posvjedočio je da mu je Ćelić kazao kako po Sačićevoj uputi piše novi, drugi izvještaj o akciji čišćenja, u kojem je naveo da su se specijalci u Gruborima sukobili sa zaostalim srpskim snagama, što je moglo dovesti do stradavanja staraca u unakrsnoj vatri. Josip Ćelić je na suđenju u Zagrebu priložio svoje prvo izvješće na čijoj se poleđini nalazio spomenuti Sačićev rukom pisan tekst, a ukupno su pisana čak tri izvješća - prvo na osnovi onoga što su mu prijavili zapovjednici grupa na terenu, drugo po Sačićevu diktatu, a treće po povratku u bazu u Lučkom. 'Mi smo ranije imali normalan odnos, no nakon mog prvog svjedočenja Sačić me je jednom prigodom, kada sam ga sreo, pitao kako sam mogao reći da mi je pomogao u pisanju izvješća. Odgovorio sam mu da mi nije pomogao, nego da mi je diktirao što ću napisati. To je njega povrijedilo, što ja razumijem, ali ja sam govorio istinu', rekao je Ćelić početkom 2016. godine za Večernji list.

Sam Sačić svojedobno je u kratkom periodu bio istraživan i priveden zbog ovog slučaja, no optužnica je vrlo brzo povučena, a on je tužio državu i na koncu dobio spor i odštetu. Podnio je i kaznenu prijavu protiv Tomislava Karamarka i tadašnjih čelnika MUP-a Milijana Brkića i Olivera Grbića.