Plenkovićev korak dalje: Nakon Miloševića u Kninu i Medveda u Gruborima, premijer ide na komemoraciju u Varivode

Hrvatska se okreće budućnosti, ali ne zaboravlja prošlost. Nakon poruka iz Knina kako svaka žrtva zaslužuje poštovanje, kao i da nevine žrtve nemaju naciju ili vjeru, Plenkovićeva Vlada je odlučila obići svako mjesto gdje su ljudi stradali u Domovinskom ratu.

Premijer će, doznaje RTL, ići na obilježavanje stradanja srpskih civila u Varivodama u rujnu. Dok ministar branitelja najavljuje iduće korake Vlade.

"Razmatramo i planiramo obići sve lokalitete gdje su učinjeni zločini poglavito i gdje su masovne grobnice", rekao je Tomo Medved.

''O tome kada će predsjednik Vlade obići koji lokalitet stradanja ili masovnu grobnicu, to će on vrlo jasno najaviti. Želim demantirati da apsolutno nije po srijedi nikakav konkretan dogovor vezano za konkretne posjete. Jučer je dostojanstveno obilježena 25. obljetnica VRO Oluja, iz Knina su poslane jasne poruke optimizma i pozivom svima da daju svoj doprinos izgradnji tolerantnog društva'', rekao je Medved za RTL.

Kazao je o tome kada će netko otići na koji lokalitet, to će biti jasno najavljeno.

''I do sada smo obilazili i nismo od toga radili nikakvu veliku pompu. Nastavit ćemo obilaziti jer to je civilizacijski čin. Odati počast civilnim žrtvama kao što to gotovo svakodnevno činimo, odajem počast našim hrvatskim braniteljima. To je u kontinuitetu politika naše vlade, tako ćemo i nastaviti'', objasnio je ministar hrvatskih branitelja.