Gotovina otkrio što misli o dolasku Miloševića na obljetnicu Oluje i odlasku Medveda u Grubore

Umirovljeni general Ante Gotovina večeras je na prijemu za ratne zapovjednike u Kninu komentirao dolazak potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, pripadnika srpske manjine, na obilježavanje obljetnice Oluje.

'On je član Vlade, on je potpredsjednik Vlade i dolazi u funkciji potpredsjednika Vlade. To je dobro! Bit ćemo svi zajedno, tu smo', rekao je Gotovina u izjavi za novinare.

Na pitanje o odlasku ministra branitelja Tome Medveda u Grubore, gdje su ubijeni srpski civili, odgovorio je: 'Zašto ne?'

'Nevina žrtva nema narodnost, vjeroispovijest ili boju kože', rekao je Gotovina, a na pitanje o tome kad je saznao za zločin u Gruborima odgovorio je da to nije njegov, već posao onih koji se time bave, prenosi HRT.