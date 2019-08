Pupovac: Ne postoji nitko tko će mi začepiti usta, neki žele protjerati iz Hrvatske i ovo malo Srba što je ostalo

Nakon incidenata kod Knina, u kojima su napadnuti građani srpske nacionalnosti, oglasio se i SDSS, koji je zatražio strože kazne za zločin iz mržnje

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pobrojao je sve incidente koji su se dogodili tijekom ljeta. 'Možda nekome to nije dosta, no nama je', poručio je.

'Ovi pobrojani slučajevi govore da nije riječ o izloranom incidentu i da je slučajno', rekao je Pupovac.

'Nećemo spominjati članove Europskog parlamenta, ministre u Vladi i diplomate koje obilato krše ustav i zakone Hrvatske veličajući ustaški režim, ideologiju i manifestirajući je u javnom prostoru. Redoviti su skupovi pred prostorijama SNV u kojima se vrijeđa, viče Za dom spremni, i to u centru Zagreba. To je normalno i vjerojatno svi misle da je za Srbe to normalno. Ali nije, i nikada neće biti. Mi se na veličanje ustaštva u Hrvatskoj nikada nećemo naviknuti i ono za nas nikada neće biti prihvaćeno. ZDS ni na jednom mjestu i ni u kojoj prilici ne može biti opravdano. Jedina konotacija vezana uz taj pozdrav je ona da je to pozdrav iz NDH. Ako je takvih pozdrava bilo za vrijeme Domovinskog trata onda je to problem Domovinskog rata, a ako toga ima i danas na komemoracijama, onda je problem komemoracija. Tko ne želi jasno razlučiti što taj pozdrav znači ili ima neku opaku namjeru ili nema petlje da to uradi', rekao je Pupovac.