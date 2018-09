Milorad Pupovac: Od mene nikad niste čuli da je Hrvatska ustaška država

Gost emisije "Nedjeljom u dva" bio je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac. Tema emisije bila je položaj srpske manjine u Hrvatskoj. Pupovac je kazao da bi puno lakše bilo boriti za poboljšanje položaja pripadnika srpske manjine u Hrvatskoj, posebno onih koji žive u neimaštini, kad ne bi morao svako malo objašnjavati je li on uopće građanin Hrvatske

Na početku urednik i voditelj Aleksandar Stanković je pitao Milorada Pupovca što je to za njega patriotizam? Pupovac je odgovorio kako ima različitih definicija. 'Smatram da je nama nakon završetka rata u Hrvatskoj najvažnije jačanje ustavnog patriotozma', kazao je Pupovac za HRT.

Poručio je i da mu je ispod časti sada odgovarati onima koji ga prozivaju da je 'velikosrbin' da se na početku devedesetih zalagao za nezavisnu Hrvatsku te otvoreno govorio protiv ideje secesije Srba od Hrvatske kroz ideju Krajine. da bi sada trebao nabrajati što je sve smatrao potrebnim učiniti za zemlju u kojoj živi i za narod kojemu pripada".

Ponovno se dotaknuo sramne epizode kada su se na glavni gradski trg 1990. godine jednog njemu bliskog grada pozivali građani srpske nacionalnosti da potpisuju izjave o lojalnosti. Naglasio je da su se kasnije takvi oblici iskazivanja lojalnosti tražili i drugdje od Srba u Hrvatskoj.

'Ljudi koji nisu pokazivali ničim da žele zlo svojim susjedima i svojoj zemlji, samo zato jer su ih držali taocima nečije politike, kao što se mene pokušava držati taocem nečije politike. To je sramna epizoda. Postoje gradovi uz koje sam vezan i koje volim. Postoje ljudi koji misle da ako imaš državu i javnost i moć, policiju, državno odvjetništvo, medije, da možeš sve proglašavati neistinom i istinom ono što je daleko od istine. To neće daleko doći, to nije povijest. Oni koji misle da će izbrisati sjećanja onoga što se događalo ljudima koji su ostajali bez posla i stanova, unatoč tome ne smatraju da se ne moraju boriti za svoju zemlju i da su manji patrioti. Morali su bježati iz svojih domova', kazao je Pupovac.

Nije želio otkriti o kojem se gradu radi kada ga je Stanković pitao je li riječ o Zadru.