Miljević o sudskom preokretu u slučaju Mamić: Zasad mu se obilo o glavu prozivanje osječkih sudaca

'Ja u ovom momentu, to jest zadnjih 11 dana nisam branitelj Zdravka Mamića u tom predmetu jer neposredno prije ročišta na kojem se određivao istražni zatvor protiv svih, tada, uhićenika je sudac istrage usmeno priopćio da ja ne mogu biti branitelj Zdravka Mamića iz razloga što sam, od strane Uskoka, predložen za svjedoka u tom postupku', kaže odvjetnik Veljko Miljević

Odvjetnik Veljko Miljević rekao je u RTL Direktu da ga se može zvati pravnim savjetnikom Zdravka Mamića te da još uvijek nije izgubio svojstvo njegova branitelja u cjelokupnom zbivanju, ali o toj funkciji ne može bilo što govoriti. Dodao je kako, za sada, takve odluke u pisanoj formi nema nego da mu je to usmeno priopćeno te je on to 'primio zdravo za gotovo' iako smatra da su time prava obrane Zdravka Mamića , koja su krucijalna u kaznenom postupku, kako je dodao, značajno povrijeđena.

'To znaju drugi, oni koji to smiju znati, a to su sudionici postupka. Međutim, kako je po članku 231. Zakona o kaznenom postupku postupanje u istrazi, a ne samo izvidima po 208. F nego i u istrazi. Postupanje je tajno, a onda se to uopće ne bi smjelo iznositi. Zadnjih 10 dana je o tome u novinama iznijet čitav niz stvari koje se zapravo po zakonu ne bi smjele iznositi, ali kad su već iznijete - gdje se ja čak nisam ni aktivno branio protiv toga jer bih ja došao u poziciju da narušim tajnu. Prema onome što je objavljeno u službenom priopćenju Uskoka, to zašto bih ja trebao biti svjedok uopće nije inkriminirano. Inkriminirano je nešto drugo. Tako da će se morati postaviti pitanje da li je ovo bio manevar nekih drugih kad se već govori o manevrima u postupcima, da se mene ukloni iz funkcije branitelja u tom postupku.', rekao je odvjetnik Veljko Miljević.

Na upit voditelja RTL Direkta može li se znati ime suca istrage na kojem leži teret toga da će ga jedni proklinjati, a drugi slaviti bez obzira kako završi, Miljević je rekao kako je kroz 11 dana istrage, sudac bio Vinko Mioč, a hoće li biti sada, to on ne zna. Ističe da to ne mora biti isti sudac.

'Mi smo sad imali Janaf, mijenjao se pet puta sudac istrage. Imali smo i sad jednu dosta zanimljivu stvar gdje je čovjek nakon šest mjeseci pušten van, pet puta su mu produljivali - svaki put se promijenio sudac istrage koji je odlučivao o tome.', objašnjava napominjući kako se već u par navrata nešto pokušalo, ali sada treba donijeti novo rješenje.

'Ako novo rješenje bude opet odbijanje određivanja istražnog zatvora, onda u ovom predmetu dok je stanje ovakvo kakvo je, dok se stanje ne promijeni, nema mogućnosti ponovnog.', objašnjava Miljević istučući kako, ako se odredi istražni zatvor država odmah može pokrenuti zahtjev za izručenjem.

'Određuje se tjeralica, na tu tjeralicu odjeka nema i ide se u proceduru izručenja.', kaže Miljević.

Ističe kako se Zdravku Mamiću 'o glavu obilo' što je pokrenuo ovaj postupak proizvanja osječkih sudaca i nuđenja dokaza da su primili mito.

'Zasad mu se to i obilo o glavu jer on je za to što je pokrenuo ovaj postupak, gdje je ukazivao na to na što je ukazao na tom svom famoznom sticku od 8. listopada 2020. godine, došlo je do toga da nije dogovorio svoj status, kao što je to uobičajeno, kao što se to apsolutno može i predviđeno je međunarodnim normama, on svoj status nije dogovorio. Došlo je do toga da on nije oštećenik u tom postupku nego da je počinitelj kaznenog djela, ali ne primanja nego davanja mita.', odgovorio je Miljević ističući kako je davanje mita značajno blaže kazneno djelo od primanja mita, ali i da tu postoji kaznena odgovornost.

'Jedino pod određenim pretpostavkama i stavka 3 članka u kojem se kvalificira i davanje mita, postoji mogućnost oslobođenja od kazne pod određenim pretpostavkama, ali je on okrivljenik u postupku.', ističe Miljević.