Proboj ustaškog obruča na Petrovoj gori: Antifašistička borba najslavniji je dio hrvatske povijesti

Na Petrovoj gori u subotu je obilježena godišnjica proboja ustaškog obruča na Biljegu 1942., a na prigodnoj svečanosti istaknuto je da to mjesto sjećanja na antifašističku borbu i na jedan od najvažnijih događaja Narodnooslobodilačke borbe "sve više pada u zaborav"

Zahvaljujući tom proboju, Petrova gora postala je sigurno utočište za izbjeglice i progonjene ljude s Korduna, kao i za ranjenike i liječnike u partizanskoj bolnici. Program u podnožju Spomenika ustanku naroda Banije i Korduna na Petrovcu, djela kipara Vojina Bakića, organizirali su Srpsko narodno vijeće u suradnji sa Savezom antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske te općinama Vojnić, Topusko, Krnjak i Vrginmost. Pupovac (SDSS): Državna politika zaboravila je epopeju Petrove gore Polaganjem cvijeća predstavnici antifašističkih udruga odali su počast palim borcima i žrtvama rata s Korduna, dok je kulturno- umjetničkim programom obilježena obljetnica ustanka naroda Banije i Korduna.

Saborski zastupnik (SDSS) Milorad Pupovac komentirao je izostanak državnih izaslanstava na Petrovoj gori, istodobno podsjetivši da su predstavnici vlasti sudjelovali na komemoraciji bleiburškim žrtvama. „Državna politika uglavnom je zaboravila epopeju Petrove gore. Oni nisu na mjestu na kojem se stvarala Hrvatska kakva je upisana u naš Ustav. Nisu uz narod, nisu uz ovaj spomenik ni uz ovo sjećanje bez kojeg Hrvatske u današnjim granicama i međunarodno priznate teško da bi bilo. To je temeljni nesporazum između nas koji se ovdje okupljamo i onih koji ovdje ne dolaze te dopuštaju da ovo mjesto ostane zapušteno i devastirano“, rekao je Pupovac. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević istaknuo je da je srž antifašizma borba za ljudsko dostojanstvo. „Sve su glasniji glasovi koji umanjuju i kompromitiraju antifašizam kao civilizacijsku tekovinu. Sve češće se čuje ustaški pozdrav u pjesmama, na odjeći, ulicama, zgradama pa čak i u parlamentu. Institucije reagiraju sve slabije, a revizionisti postaju sve glasniji“, upozorio je Milošević. Milošević (SNV): Kultura sjećanja ne smije ovisiti o političkim okolnostima Dodao je da kultura sjećanja ne smije ovisiti o političkim okolnostima. „Dok institucije šute, mi smo ovdje. Dok se vrijeme i političke okolnosti mijenjaju, mi se vraćamo na ovo mjesto. Kordun i Petrova gora bili su slobodarski i svi koji nose tu baštinu dužni su čuvati to sjećanje“, rekao je. Sudionici obilježavanja podsjetili su i na stradanja stanovništva kotareva Vojnić i Vrginmost prije proboja obruča 1942. godine, kada su brojni civili bili prisiljeni skloniti se u šume i zemunice kako bi spasili vlastite živote i živote svoje djece. Posebno je istaknuta uloga Većeslava Holjevca i Stanka Opačića u organizaciji proboja i spašavanju stanovništva Korduna.