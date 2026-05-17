Škole i vrtić u Drnišu u ponedjeljak neće raditi

Podsjetimo, policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem kojeg povezuje s ubojstvom 19- godišnjeg mladića u Drnišu . Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Iz policije i dalje apeliraju n a lokalno stanovništvo da ne izlazi iz svojih domova, da zadrži maksimalan oprez te da odmah kontaktira policijske službenike ako uoči osumnjičenu ili bilo kakvu sumnjivu osobu.

Aleksić je već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa koje je počinio kao osamnestogodišnjak 27. svibnja 1994. godine te je početkom 2000-ih nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.

Nikola Milina, glavni ravnatelj policije, rekao je da je policija je prema njemu imala ranijih postupanja, bilo je i pet pravomoćnih presuda, dvije su bile objedinjene u 15 godina zatvora, a dvije su bile uvjetne.

Prije tri godine Aleksiću pronašli nezakonito oružje i prijavili ga za kazneno djelo, za što je podignuta optužnica.

U potrazi policija koristi svu raspoloživu tehniku, sve ono što posjeduje od zračne potpore, helikoptera, dronova i psa tragača.