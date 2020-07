Miletić: Istra je opet pokazala da je drugačija od drugih

Predsjednik IDS-a Boris Miletić, komentirajući privremene nepotpune izborne rezultate, ustvrdio je da je Istra i ovoga puta dala jedan zaista veliki doprinos progresivnoj, tolerantnoj i građanskoj Hrvatskoj

Smatra da je "već sada poprilično jasno kako je i ovoga puta Istra pokazala da je drugačija od drugih". No, drži Miletić, ono što je IDS-u ključno jest da će se IDS-ovi zastupnici u Hrvatskom saboru nastaviti zalagati za sve one politike koje su ključne za Istru, za sve projekte koji su u interesu građana Istre te da će nakon izborne kampanje njima i dalje Istra biti apsolutno na prvom mjestu.

"Istra je pokazala da je drukčija od drugih i jedan svjetionik otvorene, tolerantne, moderne i napredne Hrvatske. Naše su vrijednosti prepoznate i u međunarodnom okruženju jer ono što Istra pokazuje u zadnjih trideset godina daje do znanja da se može drugačije, da se može biti uspješan i otvoren te temeljiti svoj program na onim temama koje su bitne za građane, za njihov životni i socijalni standard te za ljudska prava", poručio je Miletić.

Odgovarajući na pitanje novinara kako komentira uvjerljivu pobjedu HDZ-a Miletić je istaknuo da će nakon ove izborne noći biti puno analiza zašto je tome tako. No, dodao je da se volja građana mora poštivati.

Dodao je da je IDS bio dio saveza koji je htio "okrenuti smjer u kojem Hrvatska ide".

"U našoj izbornoj jedinici to smo i uspjeli. Bili smo u savezu koji je dijelio viziju jedne otvorene i napredne Hrvatske. Htjeli smo biti u poziciji formiranja jedne buduće otvorene i progresivne Vlade, međutim u drugim izbornim jedinicama nisu tako mislili", zaključio je Miletić.

Na pitanje bi li predsjednik SDP-a Davor Bernardić trebao dati ostavku nakon izbornih rezultata Miletić je naglasio da je to pitanje prije svega za Bernardića i tijela njegove stranke.

"To treba on sam odlučiti i tijela njegove stranke. Bilo bi nekorektno od mene da sada kažem nešto o tome. To je pitanje za SDP", poručio je Miletić.