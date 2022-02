Milatić: Robne su zalihe spremne za slučaj humanitarne katastrofe koju bi mogla potaknuti ruska invazija na Ukrajinu

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić rekao je u četvrtak kako su hrvatske robne zalihe spremne u slučaju humanitarne katastrofe koju bi mogla potaknuti ruska invazija na Ukrajinu

Novi zakon definira da robne zalihe čine osnovni poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi te kao novina osnovni lijekovi, cjepiva, protuotrovi i sanitetski i potrošni medicinski materijal. Popis robe koja ulazi u zalihe određuje se bilancom strateških robnih zaliha, a reviziju bilance svake tri godine Ministarstvo predlaže Vladi. Robnim zalihama upravlja Vlada koja jednom godišnje do 31. listopada Saboru podnosi izvješće o stanju i upravljanju zalihama. Procjena je da za popunu roba prema bilanci u deset godina treba oko 600 milijuna kuna. Nadicu Dreven Budinski (HDZ) zanima hoće li se to, s obzirom na prilike, mijenjati?

„Tisuću i sto kontejnera plus ovo što je došlo iz donacija nije bilo lako proizvesti, nabaviti, isporučiti. Mi smo to odradili maksimalno brzo koliko smo mogli“, rekao je Marijanu Pavličeku (HS). Naglasio je kako su Crveni križ, volonteri i gospodarstvenici dobivali robnih zaliha za sve što su tražili. Kontejnere smo osigurali, no nismo zaduženi voziti ih na mjesto. To rade druge službe, objasnio je zastupnicima.

Afere su prošlost, zalihe uredno posluju

Državni tajnik uvjerava i kako su afere, koje su godinama pratile robne zalihe prošlost, da one uredno posluju i od 2012. ostvaruju višak.