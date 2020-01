Plenković našao krivca za izborni poraz: Evo tko je po njemu presudio odlasku Grabar Kitarović s Pantovčaka

Nakon što je Kolinda Grabar Kitarović održala govor kada je postalo jasno da je izgubila izbore novinarima je izjavu dao i Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a, koji je nakon ovog gubitka u nezavidnoj situaciji u stranci

Na pitanje o promjenama u HDZ-u i strahuje li da su njemu upućene poruke istaknutih HDZ-ovaca, kazao je: 'Analizirat ćemo sve. Svaki glas koji je išao Škori bio je glas za prednost ljevice. Ta situacija bila je bitna i odredila je dinamiku drugog kruga. Mi smo u ovih tri i pol godine ostvarili ogroman iskorak za Hrvatsku', kazao je premijer.

'S obzirom na to da smo imali više od 4,6 posto nevažećih listića, što je enorman broj, to znači da je dio hrvatskih birača tendenciozno poništio listiće. I to su određene poruke. To je ispod razine onoga što se očekuje od ljudi', poručuje.

Na pitanje treba li HDZ ići desnije kako bi vratio Škorine birače odgovorio je da nitko ne posjeduje birače.