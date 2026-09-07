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U Dunavu kod Vukovara pronađeno tijelo muškarca

M.Da.

07.09.2026 u 22:05

Dunav u Vukovaru
Dunav u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je kako nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, što znači da je smrt muškarca izazvana najvjerojatnije nesretnim slučajem

U nedjelju oko 18 sati uz obalu Dunava naspram Vukovara pronađeno je tijelo nepoznate osobe, javlja PU vukovarsko-srijemska.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva tijelo je prevezeno na Odjel za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice 'Dr. Juraj Njavro' zbog obdukcije.

Daljnjim postupanjima utvrđen je identitet mrtve osobe (59-godišnjak), a nakon prikupljenih obavijesti u tom događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, izvijestila je vukovarska policija.

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