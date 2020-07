Milanović uzvraća Plenkoviću: Ne mogu vjerovati da bi napisao takvu glupost, valjda je to neki jazavac

Nakon što je premijer Andrej Plenković predsjedniku Zoranu Milanoviću poručio da je tek sada shvatio na kakvoj je dužnosti, pa mu je strašno politički dosadno, ekspresno je stigao i odgovor s Pantovčaka, preciznije iz Rijeke, gdje se Milanović našao sa studentima Ljetne pravne škole

'Nije kritizirao mene nego funkciju. On je govorio o sudbini posla', kazao je Milanović, a prenosi Večernji.hr . 'Ne mogu reći da se on dosađuje ali ljudi koji u noći šalju tvitove su čudni. Zadnji put smo razgovarali kada je bio kod mene po mandat', kazao je Milanović o Plenkoviću.

Na pitanje misli li da predsjednik Vlade tako umanjuje ulogu predsjednika države, Milanović je rekao.

'Ja još uvijek ne mogu vjerovati da je on to pisao na Twitteru, nego vjerojatno neki jazavac iz njegovog ureda. Ne mogu vjerovati da bi Plenković napisao takvu glupost. I mene živcira što moram stajati na plus 30 i nositi odijelo, to dolazi s poslom. Nemaš pravo da te živcira', rekao je Milanović koji nije objasnio o kojoj se Twitter poruci radi i dodao kako dobro zna premijera i sve je ovo prošao, no zbog toga se ne osjeća nadmoćno.