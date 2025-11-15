Milanović s mađarskim kolegom posjetio Baranju: Ovo bi nam moglo prijeći u naviku

Odnos prema manjinama je „lakmus papir” svijesti o tome koliko su Hrvatska i Mađarska upućene jedna na drugu, rekao je u subotu predsjednik Zoran Milanović koji je s mađarskim kolegom posjetio mađarsku manjinu u Baranji u vrijeme povišenih napetosti između Budimpešte i Zagreba

Dan nakon službenog posjeta Budimpešti, gdje su hvalili status mađarske i hrvatske manjine u dvije zemlje, Milanović i mađarski predsjednik Tamas Sulyok subotu provode u susretu s dvjema zajednicama s obje strane granice. Mađara je u Hrvatskoj oko 10 tisuća, a Hrvata u Mađarskoj oko 50 tisuća, prema podacima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Dvodnevni susreti dvojice čelnika događaju se uslijed napetosti između dviju zemalja zbog opskrbe Mađarske putem hrvatskog naftovoda Janafa. Šef mađarske diplomacije Peter Szijjarto je Hrvatsku nedavno optužio za „ratno profiterstvo” tvrdeći da je povećala cijene tranzita, što službeni Zagreb negira.

Milanović se u petak u Budimpešti sastao i s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a u subotu ujutro je na Facebooku objavio da nakon tog razgovora „vjeruje da je otvoren dodatni prostor za dogovor o energetskoj suradnji koja će biti na korist i Hrvatskoj i Mađarskoj”. „Uz međusobni dijalog i uvažavanje obostranih interesa” međusobne različite pozicije Zagreba i Budimpešte „nisu nepremostive”, napisao je hrvatski predsjednik.

Sastali se Zoran Milanović i Viktor Orban Izvor: Ured predsjednika RH / Autor: Filip Glas



Sulyok i Milanović prvo su posjetili Bilje kraj Osijeka gdje su u ulici koja nosi ime po Šandoru Petefiju, mađarskom pjesniku i revolucionaru iz 19. stoljeća, posjetili Demokratsku zajednicu Mađara Hrvatske. Potom su se uputili u četiri kilometara udaljeno Kopačevo gdje su se obratili pripadnicima mađarske manjine u tamošnjem Domu Mađara, smještenom u ulici Ferenca Kiša, narodnooslobodilačkog borca, zapovjednika bataljuna koji je nosio Petefijevo ime. Realiziran financijskom potporom hrvatske vlade i otvoren 2021., dom je mjesto susreta za četristotinjak Mađara koji žive u tom baranjskom mjestu.