Milanović promaknuo vojnike, ima dva nova brigadna generala i jednog komodora

I.K./Hina

29.12.2025 u 15:59

Predsjednik Milanović na Hrvatskom vojnom učilištu
Predsjednik Milanović na Hrvatskom vojnom učilištu Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović donio je u ponedjeljak odluke o promaknućima trojice pripadnika OSRH, izvijestili su iz Ureda predsjednika RH.

Dvojicu djelatnih brigadira predsjednik Milanović odlučio je promaknuti u činove brigadnih generala, a djelatnog kapetana bojnog broda u čin komodora.

Brigadira Krešimira Ražova, zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, promaknuo je u čin brigadnog generala zrakoplovstva.

Brigadira Željka Marinova, zapovjednika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, promaknuo je u čin brigadnog generala topništva.

Kapetana bojnog broda Željka Jakusa, načelnika Stožera – zamjenika zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, promaknuo je u čin komodora tehničke službe.

Odluke o promaknućima predsjednik Milanović je donio 29. prosinca 2025. na snagu stupaju danom donošenja, stoji u priopćenju.

