Milanović zbog Trumpa pozvao Plenkovića na konzultacije: Odluku moraš usuglasiti sa mnom!

Stav Republike Hrvatske o pozivu da pristupi Odboru za mir mora biti usuglašen između predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke
U priopćenju Ureda predsjednika navodi se sljedeće. Imajući u vidu činjenice:
1. da je Republika Hrvatska pozvana da pristupi Odboru za mir koji je osnovan na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država
2. da je Odbor za mir uspostava nove međunarodne organizacije
3. da Vlada Republike Hrvatske 'trenutno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga', kao što je rekao predsjednik Vlade RH
4. da Vlada RH ni na koji način nije konzultirala predsjednika Republike niti tražila njegov stav o pozivu Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir
5. da 'predsjednik Republike Hrvatske i Vlada RH surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike', prema odredbi članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poziva predsjednika Vlade RH na konzultacije kako bi raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade RH vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir.
Predsjednik Republike očekuje od predsjednika Vlade RH sve informacije o ovoj strateški važnoj vanjskopolitičkoj temi. Stav Republike Hrvatske, prema Ustavu RH, mora biti usuglašen između predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke. Samostalno odlučivanje Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, bilo bi protivno Ustavu RH.
Podsjetimo, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je ranije u petak premijera Plenkovića da u Saboru iznese stav hrvatske Vlade te, prije bilo kakve odluke o uključivanju u Odbor za mir, koji je inicirao američki predsjednik Donald Trump, o tome omogući otvorenu i transparentnu saborsku raspravu.
'To što je pisao gospodin Hajdaš Dončić uzet ćemo na znanje', rekao je pak ministar Gordan Grlić Radman novinarima nakon sjednice Vlade.