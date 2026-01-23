Milanović zbog Trumpa pozvao Plenkovića na konzultacije: Odluku moraš usuglasiti sa mnom!

Stav Republike Hrvatske o pozivu da pristupi Odboru za mir mora biti usuglašen između predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke

U priopćenju Ureda predsjednika navodi se sljedeće. Imajući u vidu činjenice: 1. da je Republika Hrvatska pozvana da pristupi Odboru za mir koji je osnovan na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 2. da je Odbor za mir uspostava nove međunarodne organizacije

3. da Vlada Republike Hrvatske 'trenutno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga', kao što je rekao predsjednik Vlade RH 4. da Vlada RH ni na koji način nije konzultirala predsjednika Republike niti tražila njegov stav o pozivu Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir 5. da 'predsjednik Republike Hrvatske i Vlada RH surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike', prema odredbi članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poziva predsjednika Vlade RH na konzultacije kako bi raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade RH vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir.

Andrej Plenković u Bruxellesu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Consilium/EU