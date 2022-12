Milanoviću danas posebno smeta Grlić Radman: Nepismeni bezveznjak ne shvaća drsku seljačku odbijenicu Hrvatskoj na razini 'zagorjet će mi prase'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj akademiji povodom 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „Puma“

Na -5 nama može biti različito hladno, ali ako prespavamo na -5 mi se smrzavamo. Tako isto ako imate minimalnu količinu streljiva, to nije pitanje perspektive nego nemaš. Bezobrazno i gluho odbijaš razgovarati”, poručio je Milanović.

Na upit gdje je Kotromanovićeva ideja, odgovorio je: “Kotromanović je imao ideju da idemo na Beograd ’95., ali to je bilo ’95.On je nabavio pancer haubice, potpisao ugovor za brodove, došlo 200 ameirčkih kamiona, on je mađioničar.”

Osvrnuo se i na posljednje izjave ministra Grlića-Radmana u kontekstu misije Althea. “Nepismeni bezvenjak kao što je Radman to ne može shvatiti. To je laž. To je drska seljačka odbijenica Hrvatskoj. Čuj buraz ne mogu, Božić je doviđenja, zagorit će mi prase, to je ta razina.”

Što se tiče sadržaja pisma koje je Josip Borrell poslao ministru Grliću-Radmanu, kaže da će ga on sam objaviti.

“Tretira nas se kao 13. prase”, dodao je Milanović.

“On je lažov i potkazivač. Ti ljudi žive od toga da svoje komplekse liječe tako da lažu. Tako se država vodi u vazalstvu. Nemaš vanjsku politiku, moljakaš, ovaj te bezobrazno otpili i ti kažeš da nije uvredljivo”, rekao je Milanović i ponovio da će objaviti pismo.

Dodao je da Hrvatima opet drugi biraju predstavnika. “I pričamo da smo uspješni. Ne, mi smo luzeri!”

Osvrnuo se i na odluku VS-a u slučaju švicaraca. “Odlučili su (šest sudaca) ne raditi svoj posao. Da nije bilo mene i troje ljudi, Hrvati bi i dalje bili robovi banaka, kamatarili bi i reketarili bi ih do smrti. Ovako smo im stali na papak, pa su nas tužili i tužba im je propala.”

Osvrnuo se i na Roberta Hranja, navodeći da je imenovan na 4 godine. “Kad je Hranj imenovan, ovaj ministar (Banožića) je bunario po ministarstvu državne imovine. Kad njega budu privodili, to mora biti neka odluka, tako i ovdje.”