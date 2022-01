Milanović o popisu stanovništva: Plenković za ovo nije kriv, nećemo izumrijeti

Predsjednik republike Zoran Milanović referirao se u ponedjeljak na drastičan pad broja stanovnika u Hrvatskoj rekavši da to nije kraj Hrvatske i kraj hrvatstva već je to "naprosto jedna situacija" i da za nju nije kriv premijer Andrej Plenković

“Isti ljudi koji su prije šest-sedam godina mene optuživali za veleizdaju, sada se suočavaju s duplo lošijim rezultatima i prave se nevinima. Nisu nevini jer se ne ponašaju pošteno. To je jedan dio priče. Neću nikada nikome nabijati na nos i predbacivati nešto za što nije odgovoran. Ovo što se dogodilo bilo je u procesu, dogodilo se većini novih članica EU-a, osjetno su pale u broju stanovnika i počele se oporavljati nakon toga. To čeka vjeorjatno i nas. To je činjenica. Na to nema utjecaja Plenković, nisam imao ja",, rekao je Milanović.

To će se, uvjeren je hrvatski predsjednik, sigurno dogoditi i nama.

"Nas ima cca 4 milijuna i to je brojka s kojom smo mi, realno, računali sve ove godine, da je to broj ljudi koji će živjeti u Hrvatskoj", rekao je. Način da se ovo stanje popravi, dodao je, je imigracija. "Je li Hrvatska za to spremna? Nije. I neće biti spremna jer je mala nacija, delikatnija od nekih drugih", dodao je.

“Već dvije godine koristim izraz moralna panika, posebno se obraćajući onima koji su mene optuživali, a to je prvenstveno bio i Plenković, očekujući ovakav rezultat, pripremajući sve nas na ono što ćemo dobiti. To nije kraj Hrvatske, naše države, to nije kraj hrvatstva. To je naprosto jedna situacija, neću je čak nazvati niti krizom. Neće Hrvatice i Hrvati izumrijeti”, kazao je Milanović.

“Plenković za ovo nije kriv”, ustvrdio je predsjednik republike.

Ne vidim ništa u ovome što je Vujčić napravio

Milanović se osvrnuo i na aferu o kojoj je pisao Index oko guvernera Borisa Vujčića HNB-a i trgovanja vrijednosnicama na temelju povlaštenih informacija.

"Vidio sam da je Index došao do podataka do kojih nije smio doći. To je krivično djelo. Ja jesam da se medije zasipa što većom količinom podataka pa i onima koji su tajni, ali ovdje se radi zaista o nečemu što se ne radi", kazao je Milanović dodavši da u onome "što je Vujčić napravio ne vidi ništa".

"Što je napravio Vujčić? Prije 30 godina kupio dionice, dok je još nosio kratke hlače i prodao ih prije nego što je to trebao napraviti prema zakonu. Kakav je to prijestup?", pitao se Milanović i dodao kako ne podnosi hajke.