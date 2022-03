Milanović: Očekujem od Plenkovića da sad digne barem poljoprivrednu avijaciju dok drži presicu

Zadarsko sveučilište obilježava 20. rođendan, a na svečanoj sjednici bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Obratio se prisutnima, a nakon svečanosti porazgovarao je s novinarima

Ovaj grad je i u bivšoj državi bio važan i industrijski te je bio napredan. Njegova povijest je posebna. Ovdje su pape dočekivali u 12 stoljeću s napjevima. Ovdje je bio prisutan talijanski i bizantski duh uz arhitekturu. Ovo je jedan slatko-gorki Mediteran u kojem je Hrvatska i njezino biće, svijest i podsvijest toliko uronjeno da iz njega ne može i ne treba. Nacionalni duh i kultura su konstrukt, stvar osjećaja pripadnosti, političkog dogovora. Sve nacije koje su nastajale u turbulentnim vremenima na nekim faktima ili iluzijama ili deluzijama zajedničke povijesti, ali prije svega okupljene oko ideje budućnosti zajedničkog napretka, progresa borbe za svoju kulturu koja se mora stalno graditi i čuvati. Ako je od nekoga ugrožena, ugrožena je od samih nas. Kultura i nacionalnu svijest se stalno treba graditi. Oni koji su sretni, grade je u miru. Oni koji su nesretni kao Ukrajinci, grade je u ratu. Hrvati su je gradili u miru i u ratu, poraću kroz sve frustracije, posebno 20. stoljeća, užase rata u kojem, iskreno govoreći, sad je to iza nas, nismo baš imali razumijevanje europske i svjetske zajednice, ustvari, samo probleme. I to godinama nakon što smo priznati, rekao je Milanović, prenosi HRT.

- Vaše sveučilište kao i vaš grad je pravi mali biser. Budite konzervativni, budite skeptični u onome što stvarno možete ocjenjujući u čemu ste najbolji. Ovo sveučilište ima svoju kvalitetu, svoju diferenciju i svoju posebnost i klasu.

Nakon svečanosti, Milanović je odgovarao na pitanja novinara. Upitan je za odluku Zadarskog suda koji je oslobodio Ćustića i Vrkića zbog vrijeđanja premijera na Facebooku.

- Kad je policija prijavila ljude koji su meni urlali u Kninu, ali mi smo se razumjeli. Ja sam njima mahao u smislu da ćemo se još vidjeti i složiti oko nekih stvari. Onda sam ja kao premijer koji nije sudjelovao u njihov prijavi rekao da je to bez veze i da ne treba ljude prijavljivati. Urlali su i dobacivali mi u Kninu 2013. godine i 2014. godine. Bilo bi dobro da je sadašnji premijer to rekao. Policija je ipak ta koja je podnijela prekršajnu prijavu. Sud je to odbio. Odbio je u supstanci. To je mišljenje suda i ja se slažem s takvim pogledom. To mi se čini kao nešto što političari moraju izdržati. Bio sam na listi zločinaca koji su izdali Hrvatsku, neprijatelja. U Lisinskom su bile cijele konferencije.

Istrage protiv ministara u Vladi

- Kao premijer nisam imao takvu situaciju. To je stvar premijera. Ne završi svaka istraga optužnicom, ni svaka optužnica kaznom. Vjerujem da svi koji nisu još osuđeni, tehnički su nedužni. To je stanje odgovornosti i s tim nije za igrati se, jer onog trena kad to prestanemo tretirati kao jedno od ustavnih načela, onda će zadnju imati DORH. Govorio sam o tome da je opasno da DORH privodi ministre i lišava ih slobode. Ne govorimo tu o postupcima, nego o lišavanju slobode, prosto rečeno – hapšenje. Ministra uhapsiti ne dolazi u obzir bez suglasnosti Vlade. Premijer nema imunitet. Rekao sam Plenkoviću: Sutra će tebe netko dići i pola Vlade. Onda će zbog procjene tamo nekog državnog odvjetnika za kojeg niste nikad čuli i koji nije biran na izborima, Vlada pasti. Morat će se ići na izbore. Takvu vlast ne smije imati nitko, samo Bog, kazao je Milanović.

Ponovno je napao premijera Andreja Plenkovića zbog situacije oko pada drona u Zagrebu. Rekao je kako je zabranio let aviona, pa neka Plenković digne poljoprivredne. Pozvao je premijera da pokaže nalaz vještačenja 'kao što je pokazao slike detalja iz istrage'. 'Neka kaže što su eksperti saznali', rekao je Milanović.

'Osim opasnih relativiziranja nalaza u istrazi, jer sad imamo nove elemente u toj istrazi, i sad očekujem da Plenković pozove 10 novinara i angažira barem poljoprivrednu avijaciju da lete dok on drži pressicu', rekao je Milanović.

'S obzirom da ova istraga neće završiti kaznenom prijavom ili pokretanjem istrage protiv neke osobe, da se radi o slučaju iz nacionalne sigurnosti, jedinstvenom, srećom ne fatalnom, što ne bi bilo sigurnije formirati neko istražno povjerenstvo sa stručnjacima da oni donesu mišljenje, da oni provedu istraga. Ovo ne može biti kaznena istraga, tu ne može biti ni nepoznatog počinitelja, ovo je sigurnosna istraga', rekao je Milanović.