Milanović među maslinarima: Izvrsnost je jedini način da Hrvatska napravi razliku

„Želim vam da se i dalje borite za izvrsnost jer to je jedini način na koji Hrvatska može napraviti razliku i jedino naša ingenioznost, naše ideje i vještine će od Hrvatske učiniti zemlju koja sutra neće trebati europske fondove. To je sljedeća faza našeg razvoja”, poručio je Milanović, pokrovitelj 26. Međunarodne manifestacije maslinara i uljara, koja se u Zadru održava od 14. do 17. ožujka.

Milanović je istaknuo i da nema razloga da Hrvatska bude europski socijalni slučaj i da je cilj da Hrvatska i hrvatski proizvodi budu prepoznati i znaju osiguravati profit.

"Nema razloga da upravo hrvatsko maslinovo ulje ne bude jedan od tih proizvoda – nešto na čemu će se ne samo zarađivati, nego jako dobro zarađivati. Međutim, za to je potrebna uređena država i vodstvo koje će to znati prepoznati i koje će, ako treba, za svoju zemlju ući u sukob s ukotvljenim interesima“, poručio je Milanović.

Napomenuo je da je upravo maslinovo ulje odličan primjer proizvoda koji je kroz godine postao kvalitetan i priznat u svijetu.

"To što se dogodilo s maslinovim uljem u zadnjih tridesetak godina je zapravo pitanje kvalitete života, pitanje kulture srca, pitanje odnosa prema tradiciji i prema nečemu što je uvijek bilo tu, ali trebalo je naprosto neko vrijeme da se to konačno prihvati“, kazao je.

Bojne tvrtke, obrti i OPG-ovi na Noćnjaku 2024. predstavljaju svoje asortimane proizvoda i usluga vezane za maslinarstvo i uljarstvo, a laureatima zaslužnima za doprinos unapređenju maslinarstva i uljarstva uručena su posebna godišnja priznanja, stoji u priopćenju.

Na svečanom otvorenju pozdravnu riječ sudionicima uputili su predsjednik Zadružnog saveza Dalmacije Lordan Ljubenkov, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Tonči Glavina i ministrica poljoprivrede, kao izaslanica predsjednika Vlade RH, Marija Vučković.

Manifestacija maslina i uljara dugi niz potiče i unapređuje maslinarstvo u Hrvatskoj te omogućuje poslovno povezivanje domaćih i inozemnih maslinara i uljara, a održava se u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije.