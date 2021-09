Milanović komentirao izjavu premijera o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda: 'Nemam pojma o čemu čovjek govori. To je jak komentar na njegovu izjavu'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na 16. sastanku predsjednika država "Skupine Arraiolos" koja se danas održava u Rimu na poziv talijanskog predsjednika Sergija Mattarelle. Nakon sastanka, predsjednik Milanović dao je izjavu za medije.

Na pitanje što je konkretno on, kao predsjednik Hrvatske, komentirao na sastanku, Milanović je odgovorio: 'Mislim da tijela Europske unije trebaju biti malo fleksibilnija u tome kad lijepe naljepnice raznim državama. Ja sam rekao da moje vrijednosti nisu nužno svačije vrijednosti u Europi. Nije zdravo da jedna vrsta, u ovom slučaju baš jako liberalno lijeva, bude ta koja je dominantna'.

Novinari su predsjednika upitali o današnjoj izjavi premijera koji je rekao kako je Ksenija Turković, potpredsjednica Europskog suda za ljudska prava, bila prvi izbor za predsjednicu Vrhovnog suda. Milanović je odgovorio kako nema pojma o čemu premijer govori.

'Nemam pojma o čemu govorite. Čiji kandidat je bila? Tko je ta osoba? Čiji kandidat je bila? Ja sam prema Ustavu, i to će tako ostati dok sam ja predsjednik, ne zato jer to mene raduje nego jer tako piše, ja sam taj koji predlaže, a ne Plenković. Plenković može odbiti, predložio sam sudca Dobrinića neka se o tome očituje, a ove pričice pitajte njega. Dakle nemam pojma o čemu čovjek govori', kazao je Milanović.

'Nemam pojma o čemu pričate. Mislim da je to dosta jaka izjava i komentar na jednog predsjednika vlade. Ja s njime o tome nisam razgovarao. Ne znam o čemu čovjek priča!', zaključio je, prenosi RTL, predsjednik.

Na pitanje koliko će donošenje odluke o predsjedniku Vrhovnog suda trajati Milanović je odgovorio: 'Pitajte Plenkovića. Ovo je drugi kandidat kojeg predstavljam. To je odličan prijedlog, ne zato što ja dobro biram nego zato što je on odličan prijedlog, to je klasa i nadam se da će ga izabrati'.