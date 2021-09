Plenković: Lauc je prpošan, ne iznosi stajališta Vlade. Što se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda, dosta mi je izmišljenog pritiska!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru dao je izjavu

Kazao je da Lauc ne iznosi stajalište Vlade. 'Upade u škole treba sankcionirati. To je nedopustiva praksa. Treba poštovati mjere', kazao je. Istaknuo je da imamo blage mjere i ne razumije otpor. 'Oni koji se nisu cijepili sami su odgovorni. 93 posto preminulih su stariji od 60 godina. Zato ih pozivam, ako se nisu cijepili, da to učine', istaknuo je.

'Ne bi valjda cijeli svijet izmislio da ne postoji korona. Kako je to uopće moguće? Koji se logički proces odvija da misle da toga ima. Ali ima i to su naši građani. Ja ne znam što više možemo napraviti', kazao je Plenković.

Kazao je da testiranje o trošku države za zdravstvene djelatnike može biti kratkoročno, no ne dugoročno.

'Što se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda, dosta mi je izmišljenog pritiska. Koji se element dogodio da je nešto što je 2013. godine produženo sada najednom velika tema i mora doći netko sa strane', kazao je Plenković.

'Stvar je prijedlogom kandidature Ksenije Turković mogla biti gotova u pet sekundi', kaže.

Kazao je da će HDZ do kraja tjedna imati kandidata za međimurskog župana nakon ostavke Matije Posavca i njegova uhićenja.

'Ono što ja vidim je uobičajena metoda, po teoriji spina da mi orkestriramo Međimurje. Je li normalno to da važni akteri ovakve političke scene kakve imamo i da je to moguće. To je glupo i netočno i neprihvatljivo. Insinuiraju da bih ja valjda nazvao državnu odvjetnicu da riješi stvari u Međimurju. To je cirkus, svaki put prolazimo istu stvar. Treba tim tlapnjama reći dosta. Zagađivanja medijskog prostora tim glupostima je preko glave', kazao je Plenković.

Kaže da nisu dovoljna priopćenja nego presice, na kojima će netko izaći pred medije i objasniti okolnosti slučaja i uhićenja.