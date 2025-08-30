Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je u subotu nedavni sastanak s predstavnicima braniteljskih udruga nakon što su zbog njihovih prosvjeda dovedeni u pitanje festivali Nosi se u Benkovcu i Fališ u Šibeniku te pozvao na dijalog i poštovanje emocija i doprinosa branitelja.

"Da kulturi, ne zabrani. Ali nemojmo kroz programe vrijeđati osjećaje branitelja i njihovih obitelji. Zato predlažem iskren dijalog i međusobno uvažavanje. Istina je samo jedna, a to je da su branitelji najzaslužniji za slobodu koju imamo danas i imaju što reći na temu Domovinskog rata", rekao je Medved odgovarajući na pitanja novinara u Sinju gdje je sudjelovao na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba.

Prosvjed branitelja u Benkovcu Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic







+14 Prosvjed branitelja u Benkovcu Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic

Ponovio je da je izostao snažan i iskren dijalog te pozvao na poštivanje emocije i doprinosa hrvatskih branitelja. Festival Nosi se u Benkovcu odgođen je nakon što su branitelji prosvjedom prekinuli predstavu u sklopu festivala. Organizator Juraj Aras ranije je objasnio da je odgoda bila nužna zbog pogoršane sigurnosne situacije te je istaknuo da takav kulturni program ne smije dovesti do eskalacije tenzija.