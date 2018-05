Mikulić: Sjednica Gradske skupštine počela s odgodom zbog tehničke pripreme materijala

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) rekao je da je 13. skupštinska sjednica jutros počela s odgodom od oko 45 minuta, zbog tehničke pripreme materijala zbog hitnosti uvrštavanja na dnevni red određenih točaka

"Jednostavno radi tehničke pripreme materijala, s obzirom da stručne službe temeljem zahtjeva za hitnost određenih točaka trebaju isproducirati, iskopirati određene materijale. Dok to nisu učinile, nisam mogao nastaviti sjednicu, dok to nije dostavljeno zastupnicima na klupu, kako bi oni mogli vidjeti o čemu se radi, da ne odlučuju napamet. Ali, vidjeli ste da je to predstavnicima opozicije nebitno što piše i jesu li dobili materijale jer oni su antiprotivni svemu", izjavio je Mikulić novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine.

"Dakle, kvorum je bio. Prema tome, apsolutno smo mogli početi s radom, da smo imali ispunjene uvjete. Ali, ja i dalje držim da ako nemate materijale na klupama da o tome ne trebamo odlučivati napamet", istaknuo je Mikulić.

Upitan hoće li HDZ podržati predloženi Plan gospodarenja otpadom, Mikulić je rekao da su oni dali prijedlog gdje su još na prošloj 11. sjednici inzistirali za lokacije Kostanjek i Obreščica u Brezovici da se izostave iz prijedloga Plana.

"Ali, to nije dostatno, zato što je krovni dokument Prostorni plan Grada Zagreba u kojem su te lokacije. Sada idemo s prijedlogom Zaključka da se te lokacije izbrišu iz Prostornog plana, zadužujemo gradonačelnika da pokrene taj postupak, jer on je za to po zakonu nadležan, i uz to ga zadužujemo da pokrene razgovore s predstavnicima jedinica lokalnih, odnosno područnih samouprava gdje će se dogovarati nove potencijalne lokacije", istaknuo je Mikulić.

Poručio je da ukoliko se njihov prijedlog Zaključka prihvati, Klub gradskih zastupnika HDZ-a će biti za prijedlog Plana gospodarenja otpadom.

Istaknuo je da je na dnevni red današnje sjednice Gradske skupštine po hitnom postupku, uz to, uvršteni i prijedlozi zaključka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba koje su predložili Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku i gradonačelnik Milan Bandić.

Rekao je da će vidjeti hoće li o svim tim prijedlozima zaključaka objediniti raspravu i ići s jednim objedinjenim zaključkom, jer sva tri zaključka imaju dosta zajedničkih elemenata.

Mikulić je rekao da je, vezano za te teme, u kontaktu s građanima.

"U kontaktu sam s građanima zato što mislim da je to dobro i jer smo ovdje radi njih, a ne svrha sami sebi. Vezano za lokacije, građani Kostanjeka, odnosno iz Podsuseda i iz Brezovice, apsolutno su se složili i podržali prijedlog našeg Zaključka i naših stavova s prošle sjednice jer držimo da nije bilo dobro iskomunicirano", istaknuo je.