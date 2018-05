Zagrebački SDP najavio da neće podržati Plan gospodarenja otpadom

Zagrebački SDP u srijedu je najavio da na sjednici Gradske skupštine neće podržati prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2023. godine jer smatraju da je loš i da će njegova provedba ići na štetu građana

Komentirao je i to što je zagrebačka Gradska skupština stavila izvan snage odluku Skupštine o otkupu dijela radničkih tražbina za trgovačka društva u stečaju.

"Način na koji su pokušavali negirati, osporavati, a onda tumačiti određene stvari vezane za taj zaključak govori o načinu razmišljanja u Zagrebu - za njih oni koji ne pune gradski proračun, imaju stav da im ne treba pomoć. To je ovaj slučaj Borg. Očigledno građani, a onda radnici ne bi trebali biti radnici i radnice već radilice koji služe nečijim višim interesima, umjesto da Grad služi građanima. To je politička ocjena načina na koji grad funkcionira - ne pomaže građanima koji se nađu u situaciji da firme u kojima su radili završe u stečaju, a ne mogu naplatiti svoja potraživanja. To je taj dio koji nedostaje Gradu Zagrebu, gradonačelniku i vladajućoj koaliciji", naglasio je Molan.

SDP-ov gradski zastupnik Matej Mišić ustvrdio je da izmjene poslovnika koje će se također naći na dnevnom redu Skupštine idu prema uskraćivanju prava govora zastupnicima u skupštini. Poručio je da ovu verziju poslovnika, ukoliko Gradska skupština ne usvoji amandmane SDP-a kojima se ide u suprotnom smjeru od namjere skupštinske većine, ovakav poslovnik neće podržati.

Naglasio je da je SDP predložio amandman vezano za točku sporazumnog raskida ugovora Hrvatskog nogometnog saveza i Grada Zagreba o ulaganju sredstava u sportsku građevinu Sportsko – rekreacijski centar Svetice kojim pozivaju gradonačelnika da u roku od 30 dana obavijesti Gradsku skupštinu o tome kakva je šteta nastala za Zagreb zbog nepoštivanja ugovora od strane HNS-a te da se nakon toga sastavi konačni prijedlog sporazuma raskida ugovora.

Ako taj amandman ne dobije podršku Skupštine, SDP neće podržati ovu verziju raskida ugovora.

No, SDP će, kako je istaknuo Mišić, podržati prijedlog zaključka Kluba Neovisni za Hrvatsku vezano za Građanski nogometni klub "Dinamo". Njime Klub zastupnika NHR upozorava na netransparentnost izbornih postupaka u športskoj udruzi GNK Dinamo i smatra da se ne može sa sigurnošću utvrditi da postupak koji uprava Dinama želi provesti ima legitimaciju Dinamova članstva. Protive se preoblikovanju sportske udruge Građanski nogometni klub "Dinamo" u sportsko dioničko društvo prije no što se u udruzi provedu potpuno transparentni izbori u skladu s pozitivnim propisima.