Mikulić: HDZ protiv poskupljenja parkiranja u Zagrebu

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine i zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić izjavio je u ponedjeljak da je HDZ protiv eventualnog poskupljenja parkiranja u Zagrebu

Navodno poskupljenje parkiranja najavio je 'Jutarnji list', a gradonačelnik Milan Bandić nije to dosad želio komentirati, rekavši samo da Zagrepčanima neće 'narasti tlak' zbog novih cijena parkinga.

Mikulić podsjeća da Zagrebački holding može predložiti povećanje cijena, o čemu odlučuje Bandić, pa to nema veze sa Skupštinom. No, ako bi to bilo na Skupštini, HDZ-ovci ne bi bili za povećanja cijena parkinga u Zagrebu, istaknuo je Mikulić na konferenciji za novinare koju je sazvao radi javnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost.