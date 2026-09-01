TRAŽILI OSTAVKU

Merza izviždali na predizbornom skupu: Urlali mu da je 'Pinokio' i ratni huškač

Ma.Č.

01.09.2026 u 07:55

Friedrich Merz
Friedrich Merz Izvor: Profimedia / Autor: Chris Emil Janssen / imago stock&people
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Njemački kancelar Friedrich Merz izviždan je i izvrijeđan tijekom predizbornog posjeta Kühlungsbornu, ljetovalištu na Baltičkom moru u saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje

Dio okupljenih nazivao ga je ‘ratnim huškačem’ i ‘Pinokijem’, a čuli su se i povici kojima se tražila njegova ostavka.

Glasni prosvjednici naišli su i na negodovanje dijela publike. Neki okupljeni pozvali su Merzove protivnike da se ponašaju pristojno, prenosi t-online.de.

Kancelar se trebao obratiti novinarima, no najavljena izjava nije održana. Umjesto toga, na predizbornom štandu razgovarao je s građanima preko zaštitne ograde. Prije toga posjetio je riblji restoran u Kühlungsbornu, pojeo sendvič s ribom i ocijenio ga ‘izvrsnim’.

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Sin vlasnika restorana, koji se i sam bavi ribarstvom, upozorio je Merza na probleme obalnih ribara u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Kao glavne teškoće naveo je ograničenja ulova i konkurenciju sivih tuljana.

‘Na putu smo da ukinemo obalno ribarstvo u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju’, rekao je kancelaru.

Merz bi tijekom dana trebao otputovati i u Sasku-Anhalt, gdje ga očekuje prvi predizborni skup uoči pozorno praćenih izbora za tamošnji parlament sljedeće nedjelje. Stanovnici Mecklenburg-Zapadnog Pomorja na izbore izlaze za nešto manje od tri tjedna.

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