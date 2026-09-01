Merza izviždali na predizbornom skupu: Urlali mu da je 'Pinokio' i ratni huškač

Njemački kancelar Friedrich Merz izviždan je i izvrijeđan tijekom predizbornog posjeta Kühlungsbornu, ljetovalištu na Baltičkom moru u saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje

Dio okupljenih nazivao ga je ‘ratnim huškačem’ i ‘Pinokijem’, a čuli su se i povici kojima se tražila njegova ostavka. Glasni prosvjednici naišli su i na negodovanje dijela publike. Neki okupljeni pozvali su Merzove protivnike da se ponašaju pristojno, prenosi t-online.de.

Merz an der Ostsee: Pfiffe, Rücktrittsrufe – und kein Statement.



Der erste Wahlkampfauftritt des Kanzlers im Osten sollte Nähe zeigen. In Kühlungsborn wurde daraus ein kurzer, unruhiger Auftritt hinter Absperrgittern.



Zuerst ein Fischbrötchen. Dann die Promenade. Aus der Menge… pic.twitter.com/r9wFtmUGJN — 爪卂ㄒ丂ㄩ卄丨爪乇 Prinzessin der Sonne (@Shinsho_ni) August 31, 2026

Kancelar se trebao obratiti novinarima, no najavljena izjava nije održana. Umjesto toga, na predizbornom štandu razgovarao je s građanima preko zaštitne ograde. Prije toga posjetio je riblji restoran u Kühlungsbornu, pojeo sendvič s ribom i ocijenio ga ‘izvrsnim’.