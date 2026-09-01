Rusi zasuli Kijev balističkim raketama i dronovima na mlazni pogon: Stradala su i djeca

U Borispilju, istočno od Kijeva, jedna je osoba poginula, a druga je ozlijeđena nakon što je pogođen poslovni objekt. Još osmero ljudi stradalo je u napadu na stambenu zgradu.

‘Kijevska regija noćas se našla pod snažnim napadom ruskih raketa i udarnih dronova’, objavio je na Telegramu načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Timur Tkačenko.

Prema podacima gradskih vlasti, u ukrajinskoj prijestolnici poginule su tri osobe, a pet ih je ozlijeđeno. Ostaci oborenih ruskih dronova izazvali su požare u Darnickoj, Solomjanskoj i Holosijivskoj četvrti.

Napad balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon

Novinari Kyiv Posta čuli su desetak snažnih eksplozija i vidjeli bljeskove na nebu u ponedjeljak kasno navečer, neposredno nakon što je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo na približavanje balističkih projektila. Eksplozije su se ponovno čule rano u utorak.

Ratno zrakoplovstvo najprije je izvijestilo o ‘brzom cilju koji se kreće prema Kijevu’, a potom upozorilo na još nekoliko ciljeva usmjerenih prema glavnom gradu, rakete koje su se približavale s juga te dronove na mlazni pogon koji su dolazili s istoka.

Naknadno je objavljeno da je prijetnja od ‘balističkog oružja i drugih sredstava napada na Kijev i regiju i dalje na snazi’, uz poziv stanovnicima da ostanu u skloništima.

Napad uoči nove školske godine

Protuzračna obrana djelovala je protiv dronova iznad Kijeva, dok su njihovi ostaci izazvali požare u nekoliko gradskih četvrti. Napad je izveden uoči povratka ukrajinske djece u školske klupe nakon ljetnih praznika.

Kijevska regionalna vojna uprava ranije je upozorila da se na područjima izloženima povećanom riziku ne održavaju veća okupljanja zbog mogućnosti novih ruskih napada.

Kijev i njegova okolica posljednjih su tjedana izloženi učestalim ruskim napadima. Dodatnu prijetnju predstavljaju brži dronovi na mlazni pogon, zbog kojih se uzbune za zračnu opasnost oglašavaju sve češće.

Najnoviji napad bio je šesti uzastopni dan ruskih udara na Kijev i njegovu okolicu. Uslijedio je nakon prošlotjednog razornog napada na skladište streljiva u selu Mila u Kijevskoj regiji, u kojem je poginulo 38 ljudi.

U pojačanoj ruskoj zračnoj kampanji opetovano su pogađane stambene zgrade, poslovni objekti i druga civilna infrastruktura, pri čemu su diljem Ukrajine stradali civili.

Namjerni napadi na civile i civilne objekte, kao i neselektivni napadi u kojima se ne razlikuju vojni od civilnih ciljeva, prema međunarodnom humanitarnom pravu predstavljaju ratne zločine.