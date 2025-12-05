Plenković se danas sastaje s papom u Rimu: Otkrio je što će mu pokloniti

"Meni je drago, nakon što smo bili na inauguraciji pape Lava XIV., da imamo priliku biti primljeni ovdje u Rimu i službeno", rekao je premijer u četvrtak novinarima dodavši da će mu još jednom uputiti poziv da posjeti Hrvatsku nakon što su to učinili Hrvatska biskupska konferencija i predsjednik Zoran Milanović.

S Lavom će, naravno, razgovarati o bilateralnim odnosima za koje su tijekom jučerašnjeg susreta premijer i vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin već zaključili da su izvrsni.

Razgovarat će i Lavljevoj viziji "koja je važna za Europu i za svijet u kontekstu vremena u kojem živimo kada se međunardno pravo poštuje manje nego prije, kada smo u 80. obljetnici stvaranja UN-a, 77. godišnjici Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i kada neke temeljne vrijednosti upravo visoki moralni autoritet poput pape može na odgovarajući način artikulirati u međunarodnoj zajednici".

Drugi susret Plenkovića i pape Lava

"Ovo je naš drugi susret i veselim se toj prigodi", rekao je Plenković koji smatra da je ovaj susret dobar i u pogledu tajminga s obzirom na aktualnu situaciju u svijetu.

Premijer će Lavu pokloniti monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka koje su identificirane u 40 ustanova diljem Hrvatske. Radi se o velikom nakladničkom pothvatu Nacionalne sveučilišne knjižnice koji donosi vrijedan doprinos proučavanju inkunabula i povijesti hrvatske knjige.

"Vjerujem da će mu to biti jedan lijep poklon da mu skrenemo pozornost na hrvatsku kulturu, hrvatsku pismenost, hrvatsku tradiciju", rekao je

Na pitanje novinara što misli o papinoj inicijativi da Vatikan bude posrednik u mirovnim pregovorima za okončanje rata u Ukrajini, Plenković je rekao kako smatra da je "svaka incijativa koja može pridonijeti ostvarenju mira dobrodošla". "Sve što može pridonijeti prekidu vatre a potom jednom cjelovitom, dugoročnom mirovnom planu je dobrodošlo."

Plenković razgovarao s kardinalom Parolinom

Premijer se učetvrtak sastao s kardinalom Parolinom s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, okončanju rata u Ukrajini te o europskoj perspektivi država jugoistočne Europe s naglaskom na BiH.

Plenković i vatikanski državni tajnik pozvali su na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost svih triju naroda u BiH.

Premijer je potom održao predavanje na Papinskom sveučilištu Gregoriani, a prvi dan dvodnevnog posjeta Svetoj Stolici zaključio je posjetom franjevačkom Papinskom sveučilište Antonianumu.