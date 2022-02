Medved pozvao građevinske tvrtke da se odazovu pozivima za obnovu od potresa koji se raspisuju na tjednoj bazi

Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved izjavio je u subotu da se pozivi vezani uz obnovu na potresom pogođenim područjima raspisuju na tjednoj bazi, te je pozvao građevinske tvrtke da se odazovu pozivima, čija je vrijednost više od pola milijarde kuna

"Nakon toga kreće poziv za još deset zgrada, no naša je obveza da u što kraćem vremenskom periodu sve ljude, oko 360 obitelji, koji privremeno stanuju u kontejnerima i mobilnim kućicama, vratimo u njihove kuće koje imaju oznaku zeleno; očekujemo da ćemo ih vratiti do 1. travnja", dodao je. Pozvao je građevinske tvrtke da se jave na javne pozive, kojih trenutno ima u vrijednosti više od pola milijarde kuna.

"Da smo imali više građevinskih firmi imali bismo dosad i više obnovljenih kuća, dosad smo imali 43 građevinske firme, a da smo ih imali sto imali bismo duplo veći broj obnovljenih kuća", zaključio je. Opovrgnuo je da jedinice lokalne samouprave određuju prioritet u izgradi zamjenskih kuća, već Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine , a gradove je zamolio da participiraju u svjetlu eventualnog prepoznavanja najkritičnijih obitelji koje žive u kontejnerskim naseljima.

"Izgradnja montažnih kuća će biti puno brža od zidane klasične gradnje, pa obitelji koji se za to odluče, moraju biti svjesni da će to trajati duže", dodao je. Na novinarsko pitanje 'kako to da ministar ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat ne zna da je počela izgradnja zamjenskih kuća', ministar Medved je rekao kako to nije točno i da je riječ o nesporazumu u komunikaciji.

"Mi smo u stalnom neposrednom kontaktu, smatram da je ovdje došlo do nerazumijevanja u komunikaciji, ne vidim to kao veliki problem", naglasio je. Novinare je zanimalo i što misli o navodima iz srpskih medija da im je Hrvatska 'ukrala' Nikolu Teslu za potrebe hrvatskih kovanica za euro, ministar je podsjetio na Teslinu izjavu o tome kako je srpskog roda, ali ponosan na svoju hrvatsku domovinu.

"Smiljan je u Lici, Nikola Tesla je rođen u Hrvatskoj, a ovo je pokušaj iskazivanja svojih frustracija jer Hrvatska kao punopravna članica EU i NATO-a sada realizira dva bitna cilja - ulaz u šengenski prostor i uvođenje eura", zaključio je potpredsjednik Vlade ministar Medved.