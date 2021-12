Medved nakon stranačkih sjednica: Osvrnuli smo na ono što je obilježilo 2021., potres, obnovu, pandemiju

'Bio je osvrt na cijelu godinu, na sve bitne aktivnosti, sve što je obilježilo 2021. godinu', kazao je Tomo Medved medijima nakon sjednica Predsjedništva, Nacionalnog vijeća HDZ-a kao i Središnjeg odbora stranke održanih danas poslije podne

'Uz sve poteškoće koje smo imali, uvažavajući sve mjere, imamo 20.000 zaposlenih više u odnosu na 2019. godinu', istaknuo je.

Medved je rekao kako je za nekoliko dana godišnjica razornog potresa na Banovini te da će odati priznanje svim volonterima i operativnim snagama koje su sudjelovali na sanaciji. Predstavit će i aktivnosti koje su pred njima.

Ulazak u Schengen, kazao je Medved, je značajna aktivnost za ulazak u EU područje. Posebno je važna mjera bila ona koju je ministar Aladrović predstavio za zapošljavanje, dodao je.



'Kako za povećanje broja zaposlenih, tako i za demokratsku mjeru. Bit će poticajna za one koji su na radu u drugim zemljama unutar EU. No, potiče i one unutar Hrvatske', istaknuo je Medved.

Napomenuo je da je HDZ u svom radu bila 'nositelj političke stabilnosti u Hrvatskoj'.



'HDZ je nositelj vlasti, činimo političku stabilnost kao osnovni preduvjet za gospodarski rast, ali i uspješno rješavanje utjecaja potresa i koronavirusa', smatra Medved.