Medved: 'Naravno da smo očekivali bolji rezultat, ali pred nama je drugi krug'

Ponovio je svoj stav kako je jasno da je velik broj predsjedničkih kandidata koji su 'od centra prema desno' disperzirao glasove birača te ih pozvao da sada 'usmjere' glasače koji su im dali povjerenje.

'Da ih usmjere za drugi krug i da prepoznaju svog kandidata. Vjerujem da će to biti Primorac, vjerujem da će to oni učiniti transparentno, odgovorno. (…) Vjerujem da će to učiniti i pozvati glasače da daju povjerenje Primorcu', rekao je te ocijenio da bi to 'bilo odgovorno'.