Medved na obljetnici Puma: 'Vi ste uzor mladima'

I.K./Hina

19.12.2025 u 09:09

Tomo Medved
Tomo Medved Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uputio je u petak čestitku u povodu 33. obljetnice ustrojavanja 7. gardijske brigade "Pume", istaknuvši da su pripadnici te postrojbe uzor mladim generacijama u ljubavi prema domovini te primjer svojim nasljednicima u redovima Hrvatske vojske.

U čestitki upućenoj pripadnicima brigade Medved je naglasio da su Pume, pod geslom Semper Primus - Uvijek prvi, dale nemjerljiv doprinos obrani i oslobađanju Hrvatske, sudjelujući u najzahtjevnijim i najvažnijim operacijama Hrvatske vojske.

U Domovinskom ratu 7. gardijska brigada, osnovana u Varaždinu, ostvarila je izuzetne uspjehe te sudjelovala u najznačajnijim operacijama i akcijama Hrvatske vojske u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

"Vi ste uzor mladim generacijama kako se voli i brani domovina, kao i vašim nasljednicima u redovima Hrvatske vojske koji danas časno i ponosno nose beretku i oznaku Puma, u čast i slavu svima koji su pod tim znakom ginuli za našu slobodu i neovisnost", poručio je Medved.

U ratu poginuo 91 pripadnik brigade

Posebno se prisjetio svih poginulih, nestalih i umrlih pripadnika 7. gardijske brigade, izražavajući zahvalnost njima i njihovim obiteljima za žrtvu podnesenu za slobodnu i samostalnu Hrvatsku. U Domovinskom ratu poginuo je i smrtno stradao 91 pripadnik brigade, dok se jedan pripadnik vodi kao nestao.

Sadašnjim i bivšim pripadnicima brigade Medved je čestitao 33. obljetnicu ustrojavanja 7. gardijske brigade te Dan Oklopno-mehanizirane bojne Pume, poručivši da ostanu vjerni vrijednostima za koje su se borili i koje su utkane u temelje moderne hrvatske države.

