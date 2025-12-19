Medved na obljetnici Puma: 'Vi ste uzor mladima'

U čestitki upućenoj pripadnicima brigade Medved je naglasio da su Pume, pod geslom Semper Primus - Uvijek prvi, dale nemjerljiv doprinos obrani i oslobađanju Hrvatske, sudjelujući u najzahtjevnijim i najvažnijim operacijama Hrvatske vojske.

U Domovinskom ratu 7. gardijska brigada, osnovana u Varaždinu, ostvarila je izuzetne uspjehe te sudjelovala u najznačajnijim operacijama i akcijama Hrvatske vojske u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

"Vi ste uzor mladim generacijama kako se voli i brani domovina, kao i vašim nasljednicima u redovima Hrvatske vojske koji danas časno i ponosno nose beretku i oznaku Puma, u čast i slavu svima koji su pod tim znakom ginuli za našu slobodu i neovisnost", poručio je Medved.