Rotondo u Kaštelima ide na prodaju. Cijena je prava 'sitnica'

Kako piše Slobodna Dalmacija uskoro bi zagrebački studio "Morphosis" mogao krenuti s preuređivanjem dvorca koji se proteže na gotovo 400 kvadrata, a iz dokumentacije se vidi da je u planu stambeno-poslovna zgrada, šest stambenih jedinica, restoran, caffe bar i dvorana za prezentacije.

Trenutačni vlasnik je tvrtka 'Kaštel Štafilić' koju zastupa direktor Massimo Vecchi. Nekretnina je to površine skoro 400 metara četvornih od čega 250 otpada na stambenu površinu.