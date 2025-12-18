kaštel štafilić

Rotondo u Kaštelima ide na prodaju. Cijena je prava 'sitnica'

V. B.

18.12.2025 u 21:57

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza
Bionic
Reading

Kaštel Štafilić, dvorac mnogima poznatiji kao Rotondo, uskoro ide na prodaju, ali i u rekonstrukciju

Kako piše Slobodna Dalmacija uskoro bi zagrebački studio "Morphosis" mogao krenuti s preuređivanjem dvorca koji se proteže na gotovo 400 kvadrata, a iz dokumentacije se vidi da je u planu stambeno-poslovna zgrada, šest stambenih jedinica, restoran, caffe bar i dvorana za prezentacije.

Trenutačni vlasnik je tvrtka 'Kaštel Štafilić' koju zastupa direktor Massimo Vecchi. Nekretnina je to površine skoro 400 metara četvornih od čega 250 otpada na stambenu površinu.

vezane vijesti

Budući da je u pitanju kulturno dobro, prodaja je moguća samo uz suglasnost države, grada Kaštela i županije, a na današnjoj sjednici Županijske skupštine donesena je odluka da se regionalna samouprava odriče prava prvokupa.

Naime, zbog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara potrebno je očitovanje na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra i nekretnina.  Cijena koju je postavio vlasnik iznosi 3,3 milijuna eura. Građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade mješovite namjene (stambeno poslovna), 2.b skupine, šest stambenih jedinica, restoran, caffe bar i dvorana za prezentacije izdana je još početkom srpnja. Glavni izvođač radova bit će zagrebački 'Studio Morphosis'.

Kaštel Rotondo
  • kastel_rotondo1-181225
  • kastel_rotondo3-181225
  • kastel_rotondo4-181225
  • kastel_rotondo5-181225
Kaštel Rotondo Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
raspad društva

raspad društva

Što je doista Rusija danas? Potemkinovo selo koje se urušava pod teretom vlastitih laži
na putu za eu

na putu za eu

Nevjerojatne scene iz Albanije: Oporba upalila bengalku u parlamentu i tražila ostavku ministrice
osuđeni prijestupnik

osuđeni prijestupnik

Objavljene nove fotografije s Epsteinovog imanja

najpopularnije

Još vijesti