Rotondo u Kaštelima ide na prodaju. Cijena je prava 'sitnica'

Kaštel Štafilić, dvorac mnogima poznatiji kao Rotondo, uskoro ide na prodaju, ali i u rekonstrukciju
Kako piše Slobodna Dalmacija uskoro bi zagrebački studio "Morphosis" mogao krenuti s preuređivanjem dvorca koji se proteže na gotovo 400 kvadrata, a iz dokumentacije se vidi da je u planu stambeno-poslovna zgrada, šest stambenih jedinica, restoran, caffe bar i dvorana za prezentacije.
Trenutačni vlasnik je tvrtka 'Kaštel Štafilić' koju zastupa direktor Massimo Vecchi. Nekretnina je to površine skoro 400 metara četvornih od čega 250 otpada na stambenu površinu.
Budući da je u pitanju kulturno dobro, prodaja je moguća samo uz suglasnost države, grada Kaštela i županije, a na današnjoj sjednici Županijske skupštine donesena je odluka da se regionalna samouprava odriče prava prvokupa.
Naime, zbog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara potrebno je očitovanje na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra i nekretnina. Cijena koju je postavio vlasnik iznosi 3,3 milijuna eura. Građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade mješovite namjene (stambeno poslovna), 2.b skupine, šest stambenih jedinica, restoran, caffe bar i dvorana za prezentacije izdana je još početkom srpnja. Glavni izvođač radova bit će zagrebački 'Studio Morphosis'.