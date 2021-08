Međimurski župan o pucnjavi u romskom naselju: Te probleme ne može riješiti lokalna uprava, nego država koja mora imati volje

Međimurski župan Matija Posavec komentirao je pucnjavu u romskom naselju Parag u općini Nedelišće u kojoj je osam osoba ranjeno, a jedna ženska osoba je preminula rekavši, između ostalog, kako je to rezultat višegodišnjeg oglušivanja na njihove molbe i apele koje šalju

'Situacija jučer u romskom naselju Parag je rezultat višegodišnjeg oglušivanja na naše molbe i apele koje šaljemo. Nazvat ću stvari pravim imenom – postoji kriminal u romskim naseljima, ilegalna gradnja, pijančevanje, glasna muzika, rafalna paljba, zanemarivanje djece koja bi trebala ići u školu i to su problemi koji se generiraju godinama. Te probleme ne može riješiti lokalna uprava, nego država koja mora imati volje. Kad bi bilo volje, nudimo rješenja. Nažalost, trebalo se dogoditi ovako nešto da možda netko otvori oči i posluša', komentirao je pucnjavu u romskom naselju Parag međimurski župan Matija Posavec gostujući u Dnevniku N1 televizije .

Objašnjava kako njegov prijedlog vaučera nije diskriminatoran ističući kako se događaj od utorka kao i mnogi drugi događaju u danima kad je isplata socijalne pomoći.

'Ako imate pravo na nju, treba je koristiti za ono što je namijenjena, a to su osnove za život. Ako je trošite na alkohol, drogu, nešto s one strane zakona, onda tu mehanizam treba reagirati, a mehanizam u ruci ima država jer je to njihov novac. Predložit ću opet da se kapacitira naš Cenatr za socijalnu skrb da se vidi tko namjenski troši novac i da se pretvori u vaučere.', dodao je Posavec napominjući kako su vaučeri samo jedan od prijedloga te da će tražiti dovođenje većeg broja inspektora, građvinske i inspekcije zaštite od požara, da se omogući veća podrška pravosuđu i policijskoj upravi...

Posavec smatra kako se svim problemima treba pozabaviti sustav unutarnjih poslova.

'Slažem se sa svime s presice međimurske policije. Kad imate samo u tom romskom naselju u proteklih 25 dana 41 intervenciju policije, očito i ta policija mora imati veću podršku da se može obračunati s ilegalnim oružjem.', rekao je.

O Veljki Kajtaziju Posavec je rekao: 'On dosad nije doprinio smirivanju situacije nego upravo suprotno.'