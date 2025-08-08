Budva blokirana nakon pucnjave na bazenu hotela: Ranjen 'mafijaš s devet života'

„Policijski službenici Regionalnog centra sigurnosti ‘Jug’, u suradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i drugim organizacijskim jedinicama, poduzimaju hitne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja. Javnost će o razvoju situacije biti pravodobno informirana“, stoji u policijskom priopćenju.

Na mjestu događaja nalazi se i državna tužiteljica Višeg državnog tužiteljstva u Podgorici koja obavlja očevid.

„Službenici Odjela sigurnosti Budva postupaju po dojavi da je u kompleksu jednog hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane nepoznate osobe, pri čemu je ozlijeđena osoba s inicijalima M. Lj. Prema preliminarnim informacijama, ozljede nisu opasne po život te je osoba medicinski zbrinuta“ , naveli su iz Uprave policije.

Prema njihovim navodima, Ljubiša je prethodno bio u društvu koje se kasnije razišlo. Kada je ostao sam, osoba koja se također nalazila na hotelskom bazenu ispalila je hice u njegovom smjeru, prenose Vijesti.me . Napadač je trenutno u bijegu. Policija je odmah stigla na mjesto događaja

Tko je Marko Ljubiša Kan, ranjeni muškarac iz Budve?

Bliski prijatelj Luke Bojovića, izbjegao smrt čak pet puta — meta je i zloglasne skupine „Vračarci“. Važio je za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog kriminalnog klana.

Današnji napad nije prvi put da mu se pokušava oduzeti život — do sada je preživio čak pet atentata, od kojih su se dva dogodila u Beogradu, a tri u Budvi.

Prvi pokušaj njegovog ubojstva dogodio se još 2009. godine u Beogradu. Tada je na njega pucano na parkiralištu Beogradske arene, neposredno nakon košarkaške utakmice između Partizana i Panathinaikosa. Tom prilikom pogođen je u vrat. Policija je tada zaključila da se najvjerojatnije radi o kriminalnim obračunima s kojima je bio povezan.

U travnju 2012. godine, Ljubiša je izručen iz Srbije Crnoj Gori na temelju međunarodne tjeralice raspisane po nalogu Višeg suda u Podgorici, zbog sumnje da je sudjelovao u pokušaju ubojstva.

Već 2013. godine, doživio je novi napad u Beogradu. Tada je pucano na njegov automobil marke "Golf", a pogođen je s četiri metka – u prsa i vrat. Unatoč teškim ozljedama, uspio je sam doći do Hitne pomoći, gdje se srušio na ulaznim vratima. Odbio je tada otkriti bilo kakve detalje o napadu – tko je pucao, gdje se točno dogodilo, ni pod kojim okolnostima. Samo je izustio svoje ime, nakon čega je izgubio svijest.

Treći pokušaj atentata dogodio se šest godina kasnije, 2019. godine u Budvi, kada su na njega i njegova dva tjelohranitelja nepoznate osobe otvorile vatru iz automatskog oružja. Napadači su nosili silikonske maske kako bi prikrili identitet. Pucnjava se dogodila ispod zidina Starog grada, u lokalu "Kolkovado".

Tada su ranjeni njegovi bliski prijatelji – Dragan Marković i kum Goran Slovinić, dok je Kan čudom prošao bez ozljeda. Svjedoci su poslije izjavili da je preživio spletom nesvakidašnjih okolnosti.

Posljednji poznati pokušaj njegova ubojstva zbio se 2021. godine, kada je crnogorsko tužiteljstvo podignulo optužnicu protiv kriminalne skupine "Vračarci", koja je, prema sumnjama, krajem siječnja te godine planirala njegovu likvidaciju.

Prema optužnici, pokušaj atentata organizirao je tzv. Džoni s Vračara, vođa ove skupine, koja je bila usko povezana s "kavčanima" te kriminalnim grupama Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića.

Prema detaljima iz istrage, atentat je trebao izvršiti Lazar Ilić iz Kraljeva, inače osumnjičen i za ubojstvo Aleksandra Šarca u beogradskom tržnom centru "Ušće". Ilić je, prema nalogu Džonija, boravio u jednom od tri tajna stana u Budvi, čekajući znak za akciju od optuženog Strahinje Savića, koji je bio zadužen za praćenje mete.

Ključnu ulogu u sprječavanju napada, navodno, odigrao je Kanov kum Goran Slovinić, koji je 22. siječnja na ulici zaustavio Strahinju Savića zbog sumnjivog ponašanja i zatražio da mu otkrije tko ga je poslao. Taj sukob privukao je pažnju policije, koja je potom privela Savića. On je, iznenađujuće, odmah priznao planirani atentat i otkrio sve detalje, uključujući i šifru za kriptiranu aplikaciju Sky na svom mobitelu. Njegov iskaz doveo je do uhićenja ostalih pripadnika grupe.

U to vrijeme, dok se planirala likvidacija Marka Ljubiše, u Crnoj Gori su, kako se sumnja, boravili i Velja Nevolja te Marko Mesar, kao gosti Radoja Zvicera, jednog od vođa „kavačkog klana“.

Lazar Ilić trebao je pucati u Marka Ljubišu,

Strahinja Savić bio je zadužen za nadzor mete i logistiku,

Osobe pod nadimcima Grga i Klečak trebale su izvršitelje prevoziti preko granica i povezivati ih s drugim članovima grupe,

Mileković je trebao nadzirati mete koje je grupa planirala eliminirati te im davati konkretne upute.

Crnogorska policija oglasila se povodom incidenta, potvrdivši da ozljede koje je Ljubiša zadobio nisu opasne po život. Nakon napada, kako prenosi Blic, Budva je bila potpuno blokirana, a policija je detaljno kontrolirala sva vozila u potrazi za napadačem.